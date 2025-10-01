Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza: "No vine a Zaragoza de paso, sino a ayudar a ascender"

Se desmarca Esteban Andrada del discurso cauteloso y excesivamente prudente en el que se vienen envolviendo las declaraciones públicas en el Real Zaragoza. Tampoco la actual situación clasificatoria, con el equipo en puestos de descenso, altera el guion del meta argentino, que, en su comparecencia ante los medios en la Ciudad Deportiva, ha dejado claro que mira hacia arriba. "Yo no vine a Zaragoza de paso, sino a ayudar a ascender", asevera. Cedido por una sola campaña (con opción de compra de 1,5 millones de euros) desde el Monterrey, el cancerbero, de 34 años, incide en que, a pesar del mal comienzo, el objetivo no pasa únicamente por salvar el pellejo. "Hay que seguir sumando puntos para entrar en el playoff o estar en el pelotón de arriba", insiste.

Su llegada al marco ha coincidido con la primera victoria del curso de un Zaragoza en el que Andrada se encuentra "muy contento" tras un buen debut en el que el equipo logró dejar la portería a cero por segunda vez esta temporada. "Me sentí bien. Llevaba dos meses y pico sin jugar por una lesión en el codo y, aunque a los porteros nos cuesta arrancar después de mucho tiempo sin jugar, trataré de seguir ayudando al equipo. Ojalá el domingo podamos darle otra alegría a la gente", subraya el argentino, que confía en seguir "haciendo las cosas bien para dejar al equipo lo más arriba posible".

Tiene claro Andrada que "de aquí no podemos bajar" en referencia a la necesidad imperiosa de dar continuidad a la línea de juego y sensaciones exhibidas en Mendizorroza. "Veía entrenar a los chicos muy bien pero los resultados no llegaban y eso provocaba frustración, pero cuando uno trabaja de la mejor manera a la larga vienen los triunfos. Ahora, el vestuario está con la cabeza muy tranquila y con la confianza que dan los resultados para seguir por el mismo camino. Jugaremos ante equipos muy duros, pero hay que seguir avanzando".

Su irrupción en el once dejó fuera a Adrián, seguramente, de lo mejor del equipo hasta entonces. "Me recibió muy bien, es un gran chico que lo venía haciendo muy bien pero el entrenador optó por mí en el último partido y estamos todos en el mismo barco", afirma. "Me llevo muy bien con Adrián y estamos todo el rato juntos. Tiene un gran futuro por delante", subraya.

Para Andrada, la Segunda española "me recuerda mucho a la liga argentina" porque "son partidos muy trabados y parejos, no como en México, que hay más goles y espacios". De ahí que la fortaleza y seguridad defensiva adquiera una relevancia especial. "Se trata de convertir uno y tratar de cuidarlo, ser inteligentes y golpear en el momento justo. También en lo que se refiere a defender,. hay que trabajar los partidos, saber cuándo atacar y cuándo defender y el entrenador nos da las herramientas para ello".

No prevé el portero que el partido del domingo ante el Córdoba sea similar al del pasado viernes frente al Mirandés. "Cada encuentro es distinto al siguiente. Creo que será más de presión alta y búsqueda de espacios arriba", opina para insitir en la importancia de una columna vertebral consolidada. "Es fundamental porque los equipos se hacen de atrás hacia delante. No solo defienden los cuatro del fondo y el arquero, sino que se trata de ser un equipo compacto y así es todo más fácil. Si uno no corre es difícil, pero si son dos ya es imposible en este fútbol tan dinámico".

Revela Andrada que todavía no conoce en persona a Cristian Álvarez, exportero del Zaragoza y actual responsable de Relaciones Institucionales del club. "No lo conozco, pero sí su trayectoria y que dejó una huella muy grande"

Revela Andrada que todavía no conoce en persona a Cristian Álvarez, exportero del Zaragoza y actual responsable de Relaciones Institucionales del club. "No lo conozco, pero sí su trayectoria y que dejó una huella muy grande", indica para asumir la alargada sombra del exportero. "Donde voy trato de tomar la responsabilidad como corresponde y hacerlo de la mejor manera. No hemos arrancado bien, pero esto es largo y ahora hay que centrarse en hacernos fuertes como local, algo que creo que llegará en breve, y así la gente estará más contenta".

La receta, de hecho, está clara. "Gabi nos dio una charla tras el partido ante el Mirandés en la que nos dijo que las cosas se habían hecho muy bien y que el plan salió tal cual nos había indicado. Pero ahora no hay que bajar la intensidad ni los brazos. No lo hicieron los chicos cuando los resultados no llegaban, así que hay que seguir en la misma línea".

Vía: El Periódico de Aragón