El estadio de fútbol más bonito del mundo, elegido por National Geographic: ubicado en un pueblo de pescadores más allá del Círculo Polar Ártico

Navegando por el océano Atlántico circundante, te encuentras una isla. Un terreno artificial ubicado en el extremo sur de la isla Hellandsøya, con afloramientos rocosos en tres de sus lados entre él. Es pesquero y te encuentras, máximo, 24.500 habitantes. Preo la isla, llamada Lofoten, en el municipio de Vågan, condado de Nordland, esconde algo precioso.

Se trata, ni más ni menos, que el campo de fútbol más bonito del mundo: el estadio Henningsvær. Una 'maravilla del mundo' con capacidad para 500 personas, que ha atraído la atención de personas de todo el planeta; no por la calidad del equipo al que juega el equipo deportivo de Henningsvær, Henningsvær IL, sino por las vistas. Es el campo más remoto que existe y se utiliza para que los niños del pueblo entrenen. Es un club amateur y se ha convertido en una atracción para miles de extranjeros que vienen a visitarlo.

El estadio queda suspendido entre el mar y la roca, situado por encima del Círculo Polar Ártico que, además, ha construido su esencia a raíz de su pasado vikingo, que siempre ha mantenido la pasión por el mar. Para hacer la infraestructura Henningsvær, nivelaron el sólido lecho de roca del sur de la isla Hellandsøya. Esto dejó un paisaje irregular muy llamativo. Apenas tiene gradas en sus laterales y su espacio es el preciso y justo para las medidas del terreno de juego de un campo de fútbol.

Acostumbrados a ver estadios rodeados de edificios, oficinas, grandes avenidas... a este lo rodean montañas espectaculares, picos irregulares, mar abierto y bahías protegidas.

Un espacio para el pueblo

Por lo que hace a su historia, el estadio se construyó en el 1927. En una región dominada por el mar y formaciones rocosas, encontrar un espacio amplio y adecuado resultaba complicado. Por ello, en la segunda mitad del siglo XX se tomó la decisión de acondicionar uno de los islotes cercanos, nivelando su superficie y cubriéndola con un material artificial capaz de resistir las duras condiciones climáticas.

Debido a estas limitaciones geográficas, el campo presenta unas dimensiones más reducidas de lo habitual en instalaciones profesionales. Además, carece de gradas convencionales, lo que impide que pueda albergar competiciones de alto nivel. Aun así, alrededor de 500 personas pueden situarse junto al terreno de juego para presenciar los partidos, una cifra que prácticamente coincide con la población local.

En realidad, el estadio nunca fue concebido para grandes eventos deportivos ni para acoger a figuras internacionales. Su finalidad siempre ha sido mucho más cercana: servir como punto de encuentro para los habitantes del lugar y proporcionar un espacio donde los equipos locales, tanto amateurs como juveniles, puedan practicar deporte y competir.

Sin embargo, el clima marca de forma decisiva su uso. Durante el invierno, las bajas temperaturas, la nieve y los fuertes vientos dificultan cualquier actividad deportiva, convirtiendo el campo en una instalación de carácter estacional. Es en los meses más suaves cuando realmente cobra vida y se convierte en un espacio activo para la comunidad.

Secado del bacalao

Alrededor del campo se encuentran unas estructuras de madera que llaman la atención de cualquier visitante. Estos bastidores, utilizados desde hace generaciones, forman parte del proceso tradicional de secado del bacalao. Aprovechando el viento y la baja humedad del entorno, los pescadores cuelgan el pescado para su curación sin necesidad de sal, una técnica que sigue siendo fundamental para la economía local.

El entorno del estadio refleja perfectamente la identidad del pueblo, estrechamente vinculada al mar y a la pesca. Entre casas de madera, pequeños negocios y un puerto siempre activo, la localidad ha sabido mantener su esencia mientras incorpora propuestas culturales y atractivos naturales que la convierten en un lugar único.