Lo que no se esperaba el Ronin FC de Ibai Llanos en cuarta catalana

Ibai Llanos revolucionó el fútbol catalán con la creación de Ronin FC este pasado verano. Arrancando desde la última división del fútbol catalán y con el objetivo de "llevarlo a lo más alto posible", como confirmó el mismo streamer a SPORT después del partido inicial, por el momento se está encaminando hacia la meta fijada, ascender a tercera. Aunque no está siendo todo tan sencillo como se esperaba, ya que tienen el enemigo 'en casa'.

Debutaron como locales, con una expectación brutal y un campo todavía sin la reforma completado lleno hasta la bandera. Centenares de aficionados fueron los que se acercaron a ver la primera goleada del proyecto por 9-0 ante el Vallirana 'B', una pequeña muestra de lo que parecía que iba a suceder cada semana.

Si bien es cierto que la mayoría de los encuentros también los han ido solventando con marcadores de escándalo, como el del último encuentro ante el Sant Andreu de la Barca por 1-9, también hay otros en los que les ha costado más sacar el partido adelante.

2-0 en casa ante el Pallejà 'B' en la sexta jornada y otro 0-2 en la segunda fecha, contrastan con las tres ocasiones en las que le han endosado nueve tantos a sus rivales.

Dicho esto y manteniendo la imbatibilidad tras ocho jornadas disputadas en la cuarta catalana, parece que todo va a pedir de boca para el conjunto de Ibai Llanos, ¿no? La respuesta sería que sí, que el equipo va como un tiro y van a salir campeones sin sufrir, como se esperaba en un principio. Pero la realidad es diferente.

EL ENEMIGO EN 'CASA'

Y es que precisamente sus vecinos, el Juventud 25 de septiembre 'B', equipo con el que comparten campo en el municipio de Rubí, marcha intratable también en lo alto de la tabla con 27 de 27 puntos posibles. Con un partido más que Ronin FC, sus rivales han demostrado que no van a ponérselo nada fácil al 'megaproyecto' del streamer, que este mismo fin de semana buscará conseguir el título de campeones de Europa con su equipo en la Kings Leauge, Porcinos FC.

De hecho, este es uno de los temas del fin de semana. La de este domingo era una fecha marcada en el calendario tanto para Ronin como para el Juventud 25 de septiembre al disputarse el primer enfrentamiento directo entre ambos. Ese que servía para el desempate y definir de alguna manera si el proyecto de Ronin FC es tan superior como parece hasta la fecha. Pero el desenlace tendrá que esperar, ya que el encuentro se ha aplazado.

Sin conocerse del todo el motivo, la cuenta de x 'fansroninfc' ha apuntado a que el conjunto de Ibai habría pedido mover el partido al disputar la final con Porcinos, algo que el equipo rival habría aceptado sin problemas. Además, también apuntan que "el partido se jugará en diciembre". Cabe destacar que, aunque se ha apuntado a un aplazamiento polémico, la realidad es que los clubes de la categoría siempre se han mostrado encantados con su participación en la división.

Todo ello, junto a que el propio Ibai ya había confirmado que no podría estar retransmitiendo el encuentro en directo y desde el campo ya que se encontraba fuera del país. Así pues, en los próximos días sabremos más sobre la fecha definitiva del enfrentamiento.