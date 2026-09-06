Espanyol - Sevilla, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Muchos ojos puestos en el RCDE Stadium

Vuelven Moscardo y Cabrera a la convocatoria del Espanyol tras cumplir sus respectivas sanciones, y tratarán de repetir las buenas sensaciones que transmitieron en sus últimas apariciones sobre el verde.

En el Sevilla, han entrado en la lista de Luis García Plaza los últimos fichajes sevillistas: Stassin, Félix y Fofana, que empiezan el partido desde el banquillo pero con opciones de debutar hoy.

Y por último, cabe recordar que Monchi se enfrenta por primera vez a su Sevilla desde que abandonó el puesto de director deportivo del club de sus amores. ¡Más morbo al duelo!