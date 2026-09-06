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Espanyol - Sevilla, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy
Sigue el partido de Primera División entre el Espanyol y el Sevilla
Pablo Rivera
El Espanyol recibe al Sevilla en la tercera jornada de LaLiga EA Sports. Sigue el partido en directo en SPORT.
26' | Choque de gigantes
El Espanyol lo intenta con más peligro que el Sevilla, acariciando el área de Odysseas, pero frenados constantemente por el muro defensivo sevillista. Una pared que ha forzado la segunda amarilla para un jugador visitante, en esta ocasión para Robbie Ure. Buen planteamiento defensivo de Luis García Plaza, aunque pasan los minutos y Dmitrovic hace rato que no tiene que aparecer.
21' | Detalles del fútbol que siempre hay que recordar
En el minuto 21, dorsal que vestía el eterno capitán del Espanyol Dani Jarque, se aplaude en el RCDE Stadium como siempre. Lo mismo que ha sucedido en el minuto 16, dorsal que visitó el también capitán eterno del Sevilla Antonio Puerta. Dos equipos hermanados, lamentablemente por una desgracia, pero que viven y honran a los suyos sin falta cada partido, cada año y sin importar la casa en la que juegan. A veces, en la tristeza, también hay belleza...
18' | Se iguala el encuentro
Sin apenas ocasiones claras, y con un juego contundente (no duro) entre ambos equipos, las áreas apenas se ven y el fútbol se disputa en el centro del campo. Ahora, el Espanyol disputa algo más el balón pero sin llegar a hacer daño al Sevilla, que también se han olvidado por completo de subir hacia la portería de Dmitrovic.
13' | Llegada con peligro del Espanyol
¡Casi anota Roberto Fernández! El delantero trata de rematar un buen centro por banda derecha de El Hilali, pero se impone Sangante y molesta lo justo al atacante perico para que su intento de remate salga directamente fuera. Este es el planteamiento de ambos equipos: el Espanyol, a por ataques rápidos con los que neutralizar el muro defensivo del Sevilla; y los andaluces van a tratar de crear con control y mente fría el gol que les adelante en el marcador.
19' | El Sevilla domina el esférico
El Sevilla se hace dueño y señor del esférico y logra bajar un poco el ritmo del partido, con un fútbol controlado e intentando construir desde atrás. Justo lo que prometía la alineación de Luís García Plaza con los cambios en el centro del campo. El Espanyol ahora trata de robar un balón perdido de los de Nervión tratando de montar una contra letal con la que inaugurar el marcador, pero el Sevilla juega muy serio...
5' | ¡Menudo arranque en Barcelona!
Odysseas detiene magistralmente la falta lanzada por Javi Hernández y devuelve la posesión al Sevilla en un partido que ha empezado muy rápido con ocasiones muy veloces en ambos lados. Por el momento, la mejor ocasión la ha tenido el Espanyol a balón parado. Si el ritmo no afloja, quizá se cante gol en pocos minutos...
Arranca el partido en el RCDE Stadium
Rueda el balón en Barcelona-El Prat, con el Sevilla jugando la primera jugada del partido. El estadio, lleno hasta la bandera, anima a los suyos desde el minuto 0 pese a que la primera pelota que ha llegado a un área era de dominio sevillano. Pero en la contra, Cala fuerza una falta peligrosa al borde del área de Odysseas que el colegiado castiga con amarilla para Kochorashvili. ¡Oportunidad para el Espanyol!
¡Esto empieza ya!
Entran los jugadores a vestuarios para dar paso a los himnos previos al partido. Recordamos que, en sus últimos enfrentamientos disputados, el Sevilla se impuso 2-1 en la última visita perica a Nervión. Sin embargo, en su último en Barcelona el Espanyol se impuso también 2-1. Hoy, los de Manolo González tienen la oportunidad de sumar su segunda victoria consecutiva en casa ante los sevillanos...
Muchos ojos puestos en el RCDE Stadium
Vuelven Moscardo y Cabrera a la convocatoria del Espanyol tras cumplir sus respectivas sanciones, y tratarán de repetir las buenas sensaciones que transmitieron en sus últimas apariciones sobre el verde.
En el Sevilla, han entrado en la lista de Luis García Plaza los últimos fichajes sevillistas: Stassin, Félix y Fofana, que empiezan el partido desde el banquillo pero con opciones de debutar hoy.
Y por último, cabe recordar que Monchi se enfrenta por primera vez a su Sevilla desde que abandonó el puesto de director deportivo del club de sus amores. ¡Más morbo al duelo!
¡Arrancamos el directo!
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al directo de este interesante Espanyol-Sevilla, partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga EA Sports y que se disputa en el RCDE Stadium de Barcelona.
¡Ya hay onces confirmados!
El Espanyol de Manolo González salta al césped con Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Núñez, Hinojo; Moscardo, Edu Expósito; Cala, Javi Hernández, Dolan; y Roberto Fernández. Por su parte, Luis García Plaza decide hacerse fuerte en el centro del campo y sale con Odysseas; Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Kochorashvili, Agoumé, Guridi; Miguel Sierra, Ejuke y Robbie Ure.
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