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Espanyol - Sevilla, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Sigue el partido de Primera División entre el Espanyol y el Sevilla

Roberto Fernández, goleador del Espanyol

Roberto Fernández, goleador del Espanyol / EFE

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Pablo Rivera

El Espanyol recibe al Sevilla en la tercera jornada de LaLiga EA Sports. Sigue el partido en directo en SPORT.

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