España sueña con albergar el primer Mundial de la historia de Fútbol 7

Cuando se disputa un Mundial de Fútbol, el planeta Tierra se paraliza. Las miradas de buena parte de la Humanidad se posan sobre un mismo evento que, en su simpleza máxima, mide a los mejores futbolistas de cada país. Once contra Once. Pero al fútbol se juega de otras maneras. Y una en concreto congrega a cerca de 300 millones de licencias en todo el mundo.

El Fútbol 7 (jugar 7vs7 en lugar de 11vs11) es religión rutinaria en muchos de esos países que, durante el campeonato de FIFA que estos días toca a su fin, respiran fútbol las 24 horas del día. ¿Y si se pudiera repetir este fenómeno con esta otra versión más reducida, pero más practicada? ¿Y si fuera posible organizar un Mundial de Fútbol 7 capaz también de acaparar la atención del planeta como sucede con su hermano mayor?

Es el objetivo de una de las iniciativas que será protagonista durante el próximo SportCities Expo & Summit, la plataforma profesional de referencia del Sur de Europa para infraestructuras deportivas, que se celebrará en Valladolid los días 21 y 22 de octubre. Entre muchas de sus actividades, albergará un foro internacional clave en el reconocimiento oficial del Fútbol 7 por parte de FIFA para, más adelante, transformarse en un Mundial como ya se celebra con el Fútbol 11 o el Fútbol Sala.

“La gran fortaleza del Fútbol 7 es la flexibilidad y sencillez de sus instalaciones”

“El Fútbol 7 reúne todas las condiciones que demanda el deporte del futuro: es más accesible, más sostenible, más inclusivo y más adaptable a las necesidades de las ciudades. Su gran fortaleza es la flexibilidad y sencillez de sus instalaciones. Un tema, el de las infraestructuras, que es precisamente el eje principal de SportCities. Por eso sentíamos que era obligatorio convertirnos por un día en capital mundial de este impulso”, comienza a explicar Raúl Calleja, director de SportCities.

“El Fútbol 7 es un deporte que permite crecer sin exigir grandes servicios. Con los mismos espacios donde hoy se juega al fútbol 11 pueden desarrollarse varias competiciones de Fútbol 7 de forma simultánea. Además, se adapta a una realidad social: con menos tiempo para dedicarle al ocio, es un formato que acerca el fútbol a más personas, en más lugares y con menos barreras de entrada”, añade Calleja. “Por eso -sigue Calleja- nos hemos unido a Football 7 WorldWide (F7WW), la iniciativa mundial que preside Didier Drogba y en la que estamos orgullosos de colaborar para que el Fútbol 7 tenga condición de oficial a los ojos de FIFA”.

España y el Legado de Infantino

Esa fuerte base social es uno de los argumentos con los que F7WW, liderado también por su director, el español Alberto Pastor, quiere convencer a FIFA para que, una vez renovada la presidencia de Gianni Infantino, oficialice el Fútbol 7. “Si el Fútbol Sala y el Fútbol Playa fueron parte del legado del anterior presidente de FIFA, Sepp Blatter, creemos que el Fútbol 7 también puede ser el legado de Infantino en su paso por FIFA”, argumenta Pastor.

Esa oficialización iniciaría la carrera para albergar su primer Mundial, proyectado para 2029 o 2031. Y ahí es donde España podría lucir más músculo que ningún otro país para ser primera sede histórica de este evento.

Porque España es, con Brasil, la potencia actual del desarrollo del Fútbol 7 no oficial, con cientos de miles de practicantes, amén de cientos de torneos y ligas. Ocurre, además, que la iniciativa de elevar a FIFA la oficialidad del Fútbol 7 nació en España. Sirva como ejemplo del arraigo español que el fenómeno planetario que ha sido la Kings League también surgió en España y tomó como modelo de partida el Fútbol 7.

Potencial para hacer negocio

Un negocio que, como otros similares, demuestra que tras este modelo de fútbol no sólo hay base sólida de participantes, sino también una potencial fuente de ingresos en todo el mundo.

“Actualmente, FIFA sólo tiene reconocidas oficialmente tres de sus prácticas: el Fútbol 11, el Fútbol Sala y el Fútbol Playa. Entre todas congregan unos 300 millones de licencias, según datos de Deloitte España. Con la inclusión del Fútbol 7 la cifra se podría doblar hasta los 600 millones de fichas profesionales en todo el planeta, dicen los datos de esta prestigiosa consultora. Tal es la dimensión del Fútbol 7, que no podía faltar en una cita referencia de la Industria del Deporte como es SportCities”, añade Calleja, seguro de que, en breve, el Fútbol 7 podría ponerse a la altura o incluso superar la repercusión mediática y competitiva que tienen los Mundiales de Fútbol Playa o de Fútbol Sala. Y eso, inmediatamente, se traduce en ingresos.

“Estamos convencidos de que el Fútbol 7 representa una oportunidad de crecimiento para toda la Industria del Fútbol y, en general, para la Industria del Deporte. Su oficialización permitiría ordenar una actividad que ya mueve a millones de personas entre jugadores, árbitros y cuerpos técnicos. Y con ello, inmediatamente se desarrollaría un nuevo ecosistema económico en torno a licencias y competiciones internacionales capaz de atraer a nuevos patrocinadores y generar nuevas vías de ingresos para las federaciones y para la propia FIFA”, añade el director de SportCities.

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Los siguientes pasos marcados por F7WW, la impulsora esta iniciativa y protagonista especial del SportCities, pasan por una negociación activa con FIFA para asegurar un apoyo oficial definitivo. Por ahora, ya se han logrado los importantes votos de Brasil y Marruecos. En el caso de España, ya se logró el apoyo de la anterior presidencia y el proceso se encuentra en medio de un diálogo activo para lograr la misma respuesta de la actual.