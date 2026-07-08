MUNDIAL 2026
España lidera Europa en conexión emocional durante las experiencias en vivo y refuerza una tendencia que transforma el negocio del deporte
Coincidiendo con la fase decisiva del Mundial, un estudio de Legends Global revela cómo la experiencia del aficionado se ha convertido en un activo estratégico para la industria del deporte y el entretenimiento
El deporte y el entretenimiento están viviendo una transformación que va mucho más allá de la competición. Mientras clubes, estadios y marcas invierten cada vez más en mejorar la experiencia de los aficionados, un estudio impulsado por Legends Global pone cifras a una tendencia que está redefiniendo la industria.
España, referente europeo en experiencias en vivo
Los resultados de The Goosebumps Effect sitúan a España como el país europeo donde las experiencias en vivo generan un mayor nivel de conexión entre personas, por delante de Reino Unido, Portugal y Suecia. El 71% de los españoles afirma conectar con personas desconocidas durante este tipo de acontecimientos, el porcentaje más alto de los cuatro países analizados.
Además, el 63% de los españoles sitúa el momento de mayor euforia de su vida —el denominado "momento goosebumps"— en un concierto o un evento deportivo en directo, mientras que el 86% ha asistido a una experiencia en vivo durante el último año, el porcentaje más elevado del estudio.
Coincidiendo con la fase decisiva del Mundial, estas conclusiones ayudan a explicar por qué los grandes acontecimientos deportivos siguen ocupando un lugar privilegiado en la vida de millones de personas y por qué la industria continúa acelerando sus inversiones en experiencia de aficionado, hospitalidad, tecnología y nuevos servicios.
La economía de las emociones gana peso
Para Legends Global, estos resultados reflejan una tendencia que la compañía identifica como la economía de las emociones: un contexto en el que las personas conceden un valor creciente a las experiencias capaces de generar conexión, pertenencia y recuerdos compartidos.
El estudio confirma, además, que este cambio se mantiene incluso en un contexto económico complejo. El 83% de los participantes asegura que sigue priorizando las experiencias en vivo, mientras que una de cada cuatro personas afirma que renunciaría antes a otros gastos que dejar de asistir a este tipo de acontecimientos.
El impacto social de las experiencias en vivo
Las conclusiones también ponen de manifiesto el impacto social de estas experiencias. El 90% de los encuestados considera que fortalecen el sentimiento de pertenencia, el 95% cree que ayudan a conectar personas de diferentes culturas y orígenes y el 85% asegura sentirse más feliz y optimista después de asistir a un evento en directo.
Para Legends Global, comprender esta evolución resulta fundamental para ayudar a clubes, recintos, promotores y marcas a diseñar experiencias cada vez más relevantes para sus públicos y con un impacto creciente sobre el negocio.
Nuno Moura, Managing Director Iberia de Legends Global, afirma:"Este estudio pone cifras a una realidad que la industria lleva tiempo percibiendo: las personas ya no buscan solo asistir a un evento, buscan vivir una experiencia que merezca ser recordada. Esa expectativa está cambiando la forma en que clubes, estadios y marcas se relacionan con sus aficionados y donde crean valor."
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