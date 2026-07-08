España lidera Europa en conexión emocional durante las experiencias en vivo y refuerza una tendencia que transforma el negocio del deporte

El deporte y el entretenimiento están viviendo una transformación que va mucho más allá de la competición. Mientras clubes, estadios y marcas invierten cada vez más en mejorar la experiencia de los aficionados, un estudio impulsado por Legends Global pone cifras a una tendencia que está redefiniendo la industria.

España, referente europeo en experiencias en vivo

Los resultados de The Goosebumps Effect sitúan a España como el país europeo donde las experiencias en vivo generan un mayor nivel de conexión entre personas, por delante de Reino Unido, Portugal y Suecia. El 71% de los españoles afirma conectar con personas desconocidas durante este tipo de acontecimientos, el porcentaje más alto de los cuatro países analizados.

Además, el 63% de los españoles sitúa el momento de mayor euforia de su vida —el denominado "momento goosebumps"— en un concierto o un evento deportivo en directo, mientras que el 86% ha asistido a una experiencia en vivo durante el último año, el porcentaje más elevado del estudio.

Coincidiendo con la fase decisiva del Mundial, estas conclusiones ayudan a explicar por qué los grandes acontecimientos deportivos siguen ocupando un lugar privilegiado en la vida de millones de personas y por qué la industria continúa acelerando sus inversiones en experiencia de aficionado, hospitalidad, tecnología y nuevos servicios.

Una imagen de la grada de Cornellà-El Prat durante el España-Egipto / Valentí Enrich

La economía de las emociones gana peso

Para Legends Global, estos resultados reflejan una tendencia que la compañía identifica como la economía de las emociones: un contexto en el que las personas conceden un valor creciente a las experiencias capaces de generar conexión, pertenencia y recuerdos compartidos.

El estudio confirma, además, que este cambio se mantiene incluso en un contexto económico complejo. El 83% de los participantes asegura que sigue priorizando las experiencias en vivo, mientras que una de cada cuatro personas afirma que renunciaría antes a otros gastos que dejar de asistir a este tipo de acontecimientos.

El impacto social de las experiencias en vivo

Las conclusiones también ponen de manifiesto el impacto social de estas experiencias. El 90% de los encuestados considera que fortalecen el sentimiento de pertenencia, el 95% cree que ayudan a conectar personas de diferentes culturas y orígenes y el 85% asegura sentirse más feliz y optimista después de asistir a un evento en directo.

Para Legends Global, comprender esta evolución resulta fundamental para ayudar a clubes, recintos, promotores y marcas a diseñar experiencias cada vez más relevantes para sus públicos y con un impacto creciente sobre el negocio.

Nuno Moura, Managing Director Iberia de Legends Global, afirma:"Este estudio pone cifras a una realidad que la industria lleva tiempo percibiendo: las personas ya no buscan solo asistir a un evento, buscan vivir una experiencia que merezca ser recordada. Esa expectativa está cambiando la forma en que clubes, estadios y marcas se relacionan con sus aficionados y donde crean valor."