Selección
España arranca sin Lamine Yamal, Marcos Llorente y Laporte
Luis de la Fuente prefirió que Lamine Yamal hiciera recuperación en el primer entrenamiento de la selección española
EFE
La selección española completó su primer entrenamiento de preparación de los amistosos ante Serbia y Egipto, con una sesión matinal en la Ciudad del Fútbol con Joan García, Víctor Muñoz, Cristhian Mosquera y Ander Barrenetxea como novedades, y la ausencia en el grupo de Lamine Yamal, Marcos Llorente y Aymeric Laporte. El seleccionador Luis de la Fuente, viendo el desgaste físico de sus 27 internacionales y alguna molestia, dio descanso el primer día de entrenamientos a Lamine Yamal, Marcos Llorente y Laporte.
Los tres realizaron bicicleta estática en una banda del campo de entrenamiento donde se ejercitaron el resto de internacionales, antes de series de estiramientos y tratamiento fisioterapeútico en el interior de las instalaciones. El resto de internacionales regresó a los entrenamientos con un gran ambiente tras cuatro meses sin compartir momentos en la selección. Después de las suaves carreras con las que iniciaron la mañana, en plenos rondos con balón preguntaron al portero Álex Remiro si era su cumpleaños y el portero de la Real Sociedad tuvo que recorrer un pasillo, recibiendo collejas y aplausos de todos el día que cumple 31 años.
Joan Garcia ya es uno más
Integrados en el grupo ya se pudo ver a Joan García, citado por primera vez por De la Fuente que amplía a cuatro su nómina de porteros, y también a Mosquera, Víctor Muñoz y Barrenetxea, que disfrutaron de su primer entrenamiento con la absoluta. Tras los quince minutos abiertos a la presencia de medios de comunicación, ya a puerta cerrada De la Fuente comenzó a trabajar aspectos tácticos en el recuerdo para sus jugadores y que son novedad para los cuatro que se incorporan en la última convocatoria previa al Mundial 2026.
España, que se medirá a Serbia el viernes 27 de marzo y a Egipto el martes 31, completará tres entrenamientos en la Ciudad del Fútbol entre el martes y el jueves, día que completará su primer viaje a Castellón.
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