El escudo antimisiles de Gabi Fernández y las balas de fogueo del Real Zaragoza

El punto de partida particular de la jornada es bueno para el Real Zaragoza: viene de sumar la primera victoria del curso en Vitoria frente al Mirandés después de un partido serio colectivamente, sólido en defensa y con el acierto suficiente en ataque con una gran acción colectiva culminada por Sebas Moyano de forma brillante. Un gol, tres puntos. Sin embargo, el contexto general sigue siendo malo: el equipo continúa en puesto de descenso antes de medirse al Córdoba en el Ibercaja Estadio en plenas Fiestas del Pilar.

Los triunfos siempre refuerzan los planes y el de Gabi es el que es: buscar la seguridad atrás por encima de todas las cosas, construir un Zaragoza firme y que encaje poco. El entrenador madrileño lo empezó a conseguir en las cinco jornadas previas a la que se disputa este domingo. En ese periodo de tiempo, en Segunda nadie recibió menos goles: tres. Solo Las Palmas igualó esa cifra tan baja.

Ese era, es y será el primer objetivo de Gabi durante toda la temporada 25-26. En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Córdoba, el entrenador volvió a incidir en su discurso, esta vez con otras palabras pero con el mismo fondo de siempre: “Los equipos que mejor defienden son los que están arriba”.

La primera pata del plan de Gabi está comenzando a no cojear. En ello ha tenido algo que ver la aparición de Insua, el futbolista más completo que tiene el Real Zaragoza en el centro de la defensa. Tachi lo puede complementar bien si coge continuidad y confianza. A la hora de salir jugando, sus diagonales, un recurso que usó con éxito en el Mirandés, pueden ser un arma más. Como la fórmula de los tres centrocampistas en el medio para robusceter la propuesta: Akouokou de ancla y Guti y Saidu por delante.

La segunda pata de la idea de Gabi todavía renquea de mala manera. El Real Zaragoza es el que menos goles ha convertido en las siete primeras jornadas del campeonato con solo cuatro, una cifra insostenible e incompatible con cualquier aspiración. Un número tan bajo que garantiza problemas. El equipo ha producido ocasiones pero ha fallado en la hora de la verdad, lo que obliga a una doble lectura: hay cierta producción, buena cosa aunque no haya sido muy elevada; no hay acierto, motivo de preocupación.

Solo tres jugadores han marcado por el momento. Dani Gómez en dos ocasiones, Bazdar y Sebas Moyano, en una cada uno. Gómez es el delantero más redondo que tiene el equipo y en el que el entrenador más confía: es un trabajador incansable, muy constante en sus esfuerzos, tiene buenas condiciones futbolísticas y varios registros. A veces pierde precisión como consecuencia del desgaste al que se somete. Nunca ha sido un goleador de cifras espectaculares pero sí un hombre con cierto gol.

Del resto, Moyano está produciendo cosas muy interesantes, también oportunidades, Bazdar está perdido en el fondo del banquillo, Soberón incluso más allá y Bakis es un pasajero testimonial. Ahí, en la definición y en los goles, es donde está el gran problema que ha tenido el Zaragoza hasta la fecha y la gran incógnita para el futuro. Parece que Gabi está empezando a construir las bases de un escudo antimisiles atrás, pero su Zaragoza dispara con balas de fogueo. La cuestión será saber si sus pistoleros afinarán los tiros o si este será un hándicap con el que convivir toda la Liga por la propia naturaleza de la plantilla.

Vía: El Periódico de Aragón