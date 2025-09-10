Escotet, sobre el museo del Deportivo: "Lo correcto es que se deje abrir en el menor tiempo posible"

Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo, hizo un llamamiento al Concello de A Coruña para que el club coruñés obtenga la licencia para poder seguir adelante con unas obras que fueron frenadas al carecer de los papeles necesarios para acometerlas. Una vez reanudadas, le permitirían abrir las tres salas musealizadas que ha proyectado en los bajos de la grada de Tribuna en Riazor y que ya ha ido construyendo, y realizar, además, las actuaciones ideadas para la Torre de Marathón. "El Museo es una deuda con el deportivismo. Lo correcto es que se apoye y que se deje abrir en el menor tiempo posible, una vez cumplidos todos los requisitos, como hemos hecho", avanzó el mandatario, quien admite que "el proyecto se encuentra en estos momentos pendiente de resolver cuestiones administrativas": "Estamos ya en el orden del 70% (de la obra) y con toda la documentación a disposición del Concello".

El presidente del Deportivo razona la nacesidad de que, a su juicio, el proyecto deba salir adelante lo antes posible: "Queremos que sean dos lugares (Museo y Torre de Marathón) de memoria y orgullo colectivo. A Coruña y Galicia tienen en el Deportivo un símbolo de identidad. Tanto el Museo como la Torre de Marathón deben ser espacios que lo recojan, que lo protejan y que lo proyecten. Haremos todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para que sea un referente cultural y deportivo de A Coruña para el resto del mundo. Estamos poniendo en valor lugares que son parte del patrimonio histórico de la ciudad y eso es algo que los ciudadanos valoran especialmente".

Mundial 2030

"Todo lo que sea bueno para A Coruña es bueno para el Deportivo", avanzó antes de aclarar su postura y la del propio Deportivo sobre el proyecto del Ayuntamiento para que se reforme Riazor y acoja partidos del Mundial 2030. El presidente ve complejidades en la concreción y considera que no puede eludir el potencial perjuicio para los deportivistas y el propio club. "Estamos ante un proyecto de enorme complejidad que exige el cumplimiento de requisitos estrictos en materia de movilidad, seguridad, sostenibilidad o impacto urbanístico. En este contexto, el Dépor no puede ni debe comprometer su equilibrio financiero", apunta mientras defiende lo invertido y lo avanzado hasta ahora. "Estamos realizando mejoras significativas en el estadio con el objetivo claro de ofrecer una mejor experiencia de partido a nuestros aficionados, que bien se lo merecen. Se ha trabajado en accesibilidad, condiciones sanitarias y de seguridad, entre otros aspectos. Todas estas actuaciones son compatibles con un posible remodelación del estadio a futuro que debe ser resuelta por el propietario de la instalación. La propiedad del Deportivo ya ha realizado un esfuerzo extraordinario con más de 100 millones de euros invertidos en los dos últimos años destinados, fundamentalmente, a sanear el club y a construir una plantilla competitiva", cuenta mientras ve contraproducente el paso de 32.000 espectadores que es el aforo actual a una cifra de 42.000 y 48.000 a los que llegaría con la reforma. "Hoy es el décimo estadio en asistencia media en España con 22.000 espectadores por partido. Pensar en duplicar su aforo no solo carece de sentido práctico, sino que supondría una caída significativa de ingresos durante el periodo de construcción", apunta de las potenciales obras que empezarían el próximo verano que gravarían las arcas públicas. "Requeriría un nivel de inversión enorme existiendo otras necesidades sociales. No le encontramos justificación financiera a duplicar el aforo del estadio cuando no es necesario. Se trata de una instalación deportiva y, por tanto, se debe tratar como tal", asegura distanciándose de esa idea del Ayuntamiento de convertir a Riazor en un estadio multiusos, destinado a algo más que deporte. "Nuestra disposición es absoluta a tener las mejores relaciones con el Concello y estamos a la espera de autorizaciones definitivas para mejorar la experiencia deportivista durante el match-day y lograr mejorar también los ingresos del club para seguir reforzando la plantilla", concluye.

La postura del Concello

La alcaldesa Inés Rey dio hace unos días en Onda Cero su punto vista sobre las obras de reforma de Riazor emprendidas por el club que se han visto frenadas al carecer de licencia. «No quiero entrar en polémicas. Tenemos una comisión de seguimiento, estas cuestiones se tratan ahí, no en público. Quien lo quiera tratar en público... Hay un convenio, unas normas y una normativa urbanística. Fuera de eso, nada; y dentro de eso, todo lo que haya que hacer. Hay que imaginar que tienes un piso y lo alquilas y le dices al inquilino: ‘Si quiere hacer obras, me tiene que pedir permiso’. Y tú estás tan tranquilo (...) Un día pasas por ahí y ves que el inquilino ha tirado dos tabiques (...). Y miras eso y dices: ‘A lo mejor me gusta cómo queda, porque le has dado un toque moderno’. Pero para hacer todo esto me tienes que pedir permiso como propietario y tienes que pedir una licencia. No puedes hacer las obras porque sí», apuntó.

Los planes del Deportivo

Esas tres salas musealizadas tendrá por nombre 'Zona Blanca, la Sala Dorada y la Sala Azul'. En la primera le esperará al aficionado una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual que ofrece un primer contacto. La segunda supone un viaje que arranca en 1906 y que rescata piezas históricas, algunas con más de un siglo de vida. La tercera se proyecta como un homenaje a la época dorada del Super Dépor. La sala expone los siete títulos conquistados por el club y refleja también su presente: la cantera y las instalaciones de Abegondo. En las imágenes de la reforma se puede apreciar que en este museo las salas cuentan con zonas de hostelería integradas.

El club propone con estas salas hacer un tour por el estadio en un futuro y para ello reformará la Torre de Marathón, que lleva años inservible y casi en ruinas. Proyecta la reparación del hormigón y revestimientos, la impermeabilización de cubierta, la reapertura de huecos originales y la retirada de elementos añadidos, la instalación de iluminación dinámica y anclajes para pancartas conmemorativas. Además, planea realizar un estudio para incorporar un ascensor panorámico que permita integrarla en los recorridos turísticos del estadio. Una pretensión de añadir un elevador que no será sencilla por el nivel de protección II que tiene la Torre en el plan general de A Coruña (uno de los blindajes más altos que existen en el documento municipal) al ser una construcción singular de entre 1939 y 1944, año de la inauguración de Riazor.

Las obras incluyen un cambio integral de los aseos de gran parte de las gradas y una reforma de la Deportienda. Las actuaciones en los baños del estadio ya están en marcha.