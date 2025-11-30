La escatológica confesión sobre Neymar del exportero del PSG, Alexandre Letellier: "En el baño con la puerta abierta"

La calidad de Neymar en el terreno de juego nunca ha estado en discusión desde que apareciera como un soplo de aire fresco en su querido Santos cuando solo era un adolescente.

Ahora, ya en el ocaso de su carrera y de regreso al club de su vida, el brasileño vuelve a llorar y sonreír por el fútbol tras su paso por el Al-Hilal y el PSG.

Ahora, unos años después de abandonar la capital francesa, un excompañero ha revelado una inaudita anécdota con el ex del Barça como protagonista que revela una faceta del futbolista que no muchos conocen.

Neymar celebra un gol en el PSG. / ·

"Un día, me quedé perplejo. En ese momento, todavía estábamos en el complejo deportivo Camp des Loges. Fui al baño y vi a Neymar sentado en el inodoro, pero con la puerta abierta", haciendo sus necesidades, apuntaba a 'L'Équipe' el exportero parisino, Alexandre Letellier, retirado en octubre.

Sin embargo, no se trataba de ninguna falta de educación por parte del delantero, sino que respondía a una condición que sufre 'Ney': "Salí inmediatamente y Abdou Diallo me vio preguntándome solo", indicaba.

Alexandre Letellier y su esposa / PSG

Fue su compañero el que le avisó de que sufría de claustrofobia, motivo por el cual no podía encerrarse en el baño y tenía que dejar la puerta abierta: "Nunca cierra la puerta con llave, siempre la deja abierta", le indicaba el senegalés, actualmente en el fútbol qatarí.

Dada la actitud alegre de Neymar y a su profesión, tan mediática y con tantos vuelos a sus espaldas, muchos no imaginaban que podría sufrir miedo a los espacios cerrados.

Neymar, durante el partido contra Flamengo / 'X'

Acutalmente, Neymar está siendo una de las piezas importantes del Santos e intenta aportar con su calidad para evitar que termine por descender. Incluso se prestó a jugar con una lesión en el menisco que debería obligarle a parar hasta 2026, algo a lo que el club accedió y terminó marcando incluso un gol contra el Mirassol.

El Santos se encuentra en la 16ª posición, justo por encima del descenso, cuando solamente faltan dos jornadas para el fin de la competición en Brasil.