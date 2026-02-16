Escándalo en 'El Chiringuito': Urizar Azpitarte confiesa que era accionista de 8 clubes mientras todavía arbitraba

El exárbitro español Urizar Azpitarte es uno de los colegiados más reconocidos del fútbol español durante las décadas de los 80 y 90 y habitual en partidos de máxima rivalidad en Primera División.

El vasco sorprendió en el plató de 'El Chiringuito' al revelar que fue accionista de varios clubes del fútbol español mientras aún estaba en activo: "Soy accionista de la Real Sociedad y de siete clubes más de España, porque nosotros le trabajamos a todos los clubes".

Azpitarte explicó que la situación se produjo cuando hubo una reconversión de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas a comienzos de los años noventa: "Cuando vino la reconversión a Sociedad Anónima Limitadas, no tenían dinero y me dijeron: 'Te lo pagamos en acciones'". Según detalló, los pagos respondían a deudas contraídas con su empresa, que prestaba servicios a distintas entidades deportivas.

En el debate, Josep Pedrerol le comentó que en ese momento no estaba en activo, aunque la respuesta del excolegiado fue clara: "Sí que lo estaba". Sin embargo, más tarde recordaron que la modificación de la Ley del Deporte se publicó en el BOE en 1990 y que la mayoría de clubes culminaron su transformación entre 1991 y 1992, año en el que Azpitarte se retiró del arbitraje profesional, por lo que su condición de accionista se habría producido en la etapa final de su carrera o inmediatamente después.

El exárbitro defendió la legalidad y normalidad de la situación explicando el funcionamiento de su empresa: "Yo tenía una empresa montada en Barcelona y tenía un local de 500 metros. ¿Sabes de quién era? De Núñez. Pues a mí qué me importa que sea de Núñez (...) Nosotros éramos una empresa igual, competencia de Correos. Más baratas y repartíamos toda la correspondencia".

Azpitarte insistió en que su compañía operaba en varias ciudades españolas y trabajaba para diferentes clubes: "En San Sebastián teníamos otra empresa. Y en Vitoria, y en Málaga. Cuando viene la reconversión, me dicen los clubes que no tienen dinero para pagarme y que me lo van a pagar en acciones. Pues muy bien, me pagas en acciones. ¿O qué quieres, que le regale el importe de las facturas?".

Las declaraciones generaron un intenso debate en el programa. El tertuliano Jota Jordi aseguró: "Esto merece un especial. Que árbitros en activo sean accionistas de club, lo de Negreira es una broma. Esto va a salir en todos lados". Por su parte, Pedrerol salió en defensa del excolegiado: "Yo he visto arbitrar a Urizar y es uno de los mejores árbitros de España. Soy su fan y es intocable".