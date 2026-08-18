Erling Haaland (26 años): "Cuando me jubile tendré una pequeña granja en Bryne. No sé dónde, pero estoy bastante seguro de que tendré algunos animales"

Erling Haaland ya visualiza cómo será su día a día cuando llegue el momento de abandonar la élite. El noruego, acostumbrado a estadios abarrotados y a la presión constante, confiesa que su refugio estará en Bryne, la localidad donde pasó su infancia y a la que sigue profundamente vinculado. Allí, asegura, encontrará la calma que el fútbol profesional no le permite.

"Creo que tendré una pequeña granja cuando me jubile en Bryne. No sé dónde, pero estoy bastante seguro de que tendré algunos animales", explicó en una entrevista con ESPN. Para Haaland, el campo representa una desconexión necesaria para mantener el equilibrio mental en una carrera marcada por la exigencia.

Haaland con una granja de fondo / Archivo

Bryne, el origen

Aunque nació en Leeds, Haaland se trasladó a Noruega siendo muy pequeño. Su familia se instaló en Bryne cuando su padre, Alf-Inge Haaland, puso fin a su etapa en Inglaterra. En esta localidad agrícola del suroeste del país, de unos 12.000 habitantes, el delantero creció, se formó y dio sus primeros pasos en el fútbol.

A pesar de su meteórico ascenso, que lo ha llevado a convertirse en una de las grandes estrellas mundiales, Haaland sigue considerándose “un chico sencillo de Bryne”. Él mismo reconocía en 2022 que su identidad continúa ligada a ese lugar, incluso después de fichar por el Manchester City.

Ascenso meteórico

El camino hacia la élite comenzó en el Bryne FK, donde empezó a formarse antes de fichar por el Molde FK en 2017. Su progresión lo llevó al Red Bull Salzburgo en 2019, etapa que aceleró su salto a las grandes ligas gracias a sus actuaciones en la Liga de Campeones.

Erling Haaland marcó un doblete ante Brasil para enviar a Noruega a los cuartos de final / RONALD WITTEK / EFE

Un año después llegó al Borussia Dortmund, donde se consolidó como uno de los delanteros más determinantes del continente. En 2022 dio el salto a la Premier League: el Manchester City pagó 60 millones de euros por su fichaje, incorporándolo a uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol europeo.

El campo como refugio

Para Haaland, la vida rural es más que una afición: es una vía de escape. Las tareas agrícolas le permiten desconectar de la presión y recuperar la serenidad de sus primeros años. En una fotografía tomada en su casa de Bryne, aparecía conduciendo un tractor, una imagen que él mismo reivindica como símbolo de esa desconexión.

Haaland en un tractor / Archivo

Haaland con vacas / Archivo

"Creo que me gusta hacer muchas cosas para desconectar de la mente futbolística", explicaba. Actividades como conducir un tractor o dar de comer a las vacas forman parte de su rutina cuando el calendario se lo permite.

Una jubilación sencilla

Lejos de imaginar una retirada rodeada de focos, Haaland proyecta un futuro tranquilo, rodeado de animales y de la sencillez que asocia con su infancia.

Haaland con vacas / Archivo

Después de años viviendo entre goles, títulos y estadios abarrotados, el delantero parece tener claro dónde encontrará su refugio: en Bryne, el lugar que siempre ha sentido como su hogar.