Qué equipos participan en la jornada retro de LaLiga: así son todas las camisetas conmemorativas

Es una de las novedades de la temporada. LaLiga ha decidido celebrar del 10 al 13 de abril la primera Jornada Retro de la historia, con el objetivo de recordar viejos tiempos de una de las competiciones más destacadas del mundo. Bajo la campaña '42 legados, 42 formas de ganar' y el lema 'Un legado muy vivo', LaLiga busca conectar la rica historia de sus clubes con nuevas audiencias, según se detalla en su página web.

En esta jornada 31, los equipos de LaLiga EA Sports cambiarán su piel con las nuevas camisetas. No obstante, no todos los equipos han aceptado la propuesta de la competición, ya que solo un club se ha negado rotundamente: el Real Madrid.

Tampoco tendrán camisetas retos el FC Barcelona, Rayo Vallecano y Getafe, pero por "problemas técnicos". A pesar de ello, sí participarán en los distintos eventos relacionados con el proyecto.

El motivo principal por la que el Barça no tendrá camiseta retro es porque Nike no tuvo tiempo suficiente para producir las camisetas con un diseño inspirado en su historia, según pudo saber SPORT.

Atlético de Madrid y Espanyol, dos excepciones

El Atlético de Madrid lucirá la camiseta que llevaron a cabo para el 120 aniversario del club durante la temporada 22/23 en el Metropolitano. El Espanyol ha hecho lo mismo, ya que vestirá la equipación que prepararon para los 125 años, inspirada en los inicios del club, fundado el 28 de octubre de 1900.

Las camisetas elegidas del Atlético de Madrid y Espanyol para la jornada retro / SPORT

Deportivo Alavés

La camiseta del Deportivo Alavés rememora la final de la Copa de la UEFA disputada el 16 de mayo de 2001 en Dortmund, siendo la primera final europea en la historia del club babazorro.

Athletic Club

La equipación recuerda a una de las épocas más doradas del Athletic Club entre 1970 y 1975. Durante esos años, el club recuperó el nombre fundacional e inauguró Lezema, pero también se alzó con la Copa del Rey en 1973.

Real Betis

El club sevillano ha decidido apostar por un diseño que recupera la arquitectura clásica y recta de finales del siglo XX, especialmente destacando las rayas verdiblancas de anchura estándar.

La camiseta retro del Betis / Real Betis

Elche

La camiseta hace referencia a la temporada 1991-1992, una campaña en el que se recuerda por la clasificación para el playoff de ascenso tras terminar en cuarta posición.

Girona

El Girona será el primer equipo que vista la camiseta ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Inspirada en la temporada 1991-1992, donde el club quería asentarse en lo que era la Segunda División B. Bajo el lema "Un passat que sempre juga".

Levante

El equipo valenciano se inspira en sus origines, fundado en 1907 con el nombre de Fútbol Club Cabanyal.

Mallorca

La camiseta rinde homenaje a los años 2000, una de las épocas más gloriosas del club, cuando el estilo de juego deslumbraba y coincidía con el apogeo de Samuel Eto'o.

Osasuna

Es una de las equipaciones más especiales, pues rinde homenaje al equipo que compitió entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta bajo las órdenes de Pepe Alzate, quien consiguió ascender a la máxima categoría del fútbol español.

Real Oviedo

La camiseta es muy similar al diseño presentado en marzo de 2017 para conmemorar el 91 aniversario del club.

Real Sociedad

La Real Sociedad ha optado por una equipación que lución en la etapa final del estadio de Atotxa, lo que fue su casa durante 80 años, desde 1913 hasta 1993.

Sevilla

El Sevilla quiere cortar la mala dinámica y lo quiere hacer con la camiseta retro que rinde homenaje a la historia visual del club, reinterpretando sus colores icónicos a través de una lente retro.

Valencia

El club ha apostado por la equipación alternativa que el Valencia CF utilizó a comienzos de los años noventa, concretamente durante las temporadas 1990-1991 y 1991-1992.

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Villareal

Es una de las camisetas que más ha sorprendido a todos, pues se inspira en las equipaciones que el Villarreal vistió a comienzos del siglo XXI.