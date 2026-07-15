Epson LifeStudio Flex Plus EF-72: la final del Mundial se vive mejor a 150 pulgadas

Un Mundial cambia las costumbres de cualquier casa. El sofá se queda pequeño, aparecen sillas de donde no las había y ese amigo que nunca confirma termina llegando cinco minutos antes del partido. En días así, la televisión también parece encoger.

Es ahí donde empieza a tener sentido el Epson LifeStudio Flex Plus EF-72. No solo porque permite proyectar una imagen de hasta 150 pulgadas, sino porque elimina buena parte de las complicaciones que tradicionalmente han acompañado a este tipo de dispositivos. No hay que pasarse media hora enfocando, cuadrando la imagen o conectando aparatos externos. Se coloca, se enciende y, en poco tiempo, está listo.

Puede parecer una obviedad, pero no lo es. Muchos proyectores ofrecen una imagen espectacular sobre el papel y luego convierten cada uso en una pequeña instalación técnica. Este Epson ha sido diseñado justo para evitarlo.

Un proyector para ideal para colocar en cualquier lugar / SPORT.es

Un diseño pensado para quedarse a la vista

El primer detalle que sorprende del EF-72 es que no parece un proyector convencional. Epson ha dejado atrás la típica caja de plástico blanca o negra para apostar por una combinación de metal, tejido y una superficie superior con acabado de madera.

El resultado es bastante más atractivo de lo habitual. Tiene aspecto de altavoz de gama alta y encaja con facilidad en un salón moderno. No hace falta guardarlo en un armario cuando termina el partido ni buscar un rincón donde pase desapercibido.

En la parte inferior incorpora una iluminación ambiental que puede cambiarse con solo tocar la zona superior. Hay varios tonos y efectos disponibles, incluidos algunos más discretos y otros de aire claramente gaming. No deja de ser un añadido estético, pero ayuda a que el producto tenga personalidad propia.

Más importante es su peana metálica. Es robusta, estable y permite girar el cuerpo del proyector hasta 180 grados e inclinarlo hasta 90. Gracias a ella, no es necesario tener el aparato perfectamente colocado frente a la pared. Puede proyectarse desde un lateral, hacia una superficie elevada o incluso directamente al techo. Y esto, que en una ficha técnica puede parecer un detalle menor, termina siendo una de sus mayores virtudes. Sobre todo si el proyector va a moverse entre habitaciones o si cada partido obliga a reorganizar el salón.

Eso sí, conviene ubicarlo en una zona de paso controlada. La base aguanta bien el peso, pero no deja de ser un dispositivo de cierto tamaño situado sobre una peana. Mejor no dejarlo en medio de donde todo el mundo va a levantarse a celebrar un gol.

Se adapta a todo tipo de superficies / SPORT.es

Hasta 150 pulgadas y una imagen que entra por los ojos

El EF-72 trabaja con la tecnología 3LCD de Epson y una fuente de luz RGB LED. Ofrece resolución 4K PRO-UHD y puede generar una imagen de entre 30 y 150 pulgadas, dependiendo de la distancia a la pared o a la pantalla.

Para aprovechar las 150 pulgadas hay que contar con aproximadamente cuatro metros de margen. En habitaciones más pequeñas, lógicamente, la diagonal se reduce. Aun así, superar con facilidad las 100 pulgadas ya cambia por completo la forma de ver un partido, una película o una serie.

La imagen es nítida, luminosa y, sobre todo, equilibrada. No busca impresionar con colores exageradamente saturados, sino ofrecer una reproducción bastante natural. En retransmisiones deportivas, donde hay movimiento constante, césped, público y cambios rápidos de plano, responde con solvencia.

La tecnología 3LCD también evita el denominado efecto arcoíris que algunos usuarios pueden percibir en proyectores DLP. Los colores rojo, verde y azul se muestran de forma simultánea, lo que permite obtener una imagen más estable y uniforme.

El brillo alcanza los 1.000 lúmenes. No es un proyector concebido para funcionar con el sol entrando de lleno por la ventana, pero tampoco exige convertir el salón en una cueva. Con las persianas medio bajadas o en una habitación donde la luz pueda controlarse, el resultado es bueno.

Al caer la tarde, en una terraza o en el jardín, es cuando realmente luce. Una pared blanca, una imagen de más de dos metros y el sonido del estadio son suficientes para convertir un partido en algo bastante más cercano a una experiencia colectiva que a una simple retransmisión.

También es compatible con HDR10 y ofrece un contraste dinámico anunciado de 5.000.000:1. No alcanza el negro de un televisor OLED, y sería injusto exigirle eso, pero las escenas oscuras mantienen profundidad y la imagen no queda lavada.

Como siempre ocurre con los proyectores, una pantalla específica permite obtener mejores resultados. Sin embargo, el EF-72 está preparado para trabajar sobre una pared normal e incluso puede ajustar la imagen teniendo en cuenta el tono de la superficie.

Con un soporte, puede colocarse cómodamente a una altura mayor / SPORT.es

La configuración deja de ser un problema

La gran baza de este modelo no está únicamente en la calidad de imagen. Está en lo poco que obliga a pensar al usuario. Al encenderlo, el propio proyector se encarga de ajustar el enfoque, corregir la forma de la imagen y adaptar la proyección a la superficie disponible. También es capaz de detectar determinados obstáculos y reducir el área proyectada para evitarlos.

Esto permite colocarlo ligeramente ladeado o moverlo de una habitación a otra sin tener que repetir un proceso de calibración interminable. La combinación de la peana articulada y los ajustes automáticos hace que todo resulte mucho más inmediato.

Epson también ha incluido una función de protección ocular. Si detecta que alguien pasa demasiado cerca del haz de luz, la imagen se detiene para evitar el deslumbramiento. Es especialmente útil en reuniones donde la gente entra y sale constantemente de la habitación.

No todo es perfecto. Para modificar de forma importante el tamaño de la pantalla hay que mover físicamente el proyector. Se echa en falta algo más de libertad para escalar la imagen manualmente sin depender tanto de la distancia. Aun así, la experiencia general es muy cómoda. Se acerca mucho más al funcionamiento de una Smart TV que al de un proyector tradicional.

El sonido Bose sorprende para bien

El sonido integrado suele ser el punto débil de este tipo de dispositivos. Muchas veces sirve únicamente para salir del paso mientras se busca una barra de sonido o un altavoz externo. En este caso, Epson ha trabajado junto a Bose para incorporar un sistema formado por dos altavoces de 5 W y un radiador pasivo encargado de reforzar los graves. Y se nota.

Los diálogos se escuchan con claridad, el volumen es más que suficiente para una habitación de tamaño medio y el conjunto no tiene ese sonido plano y metálico que aparece en otros proyectores compactos.

Para ver un partido con amigos, una serie o un vídeo de YouTube no resulta imprescindible conectar nada más. El propio EF-72 puede encargarse de todo. Esa autonomía es uno de los aspectos que mejor explican su carácter portátil: puede llevarse a otra estancia o al exterior sin cargar también con media instalación de sonido.

Otra cuestión es buscar una experiencia de cine doméstico completa. En ese caso, una barra de sonido seguirá marcando diferencias. El proyector dispone de HDMI con ARC/eARC, de modo que la conexión resulta sencilla. También puede utilizarse como altavoz Bluetooth cuando no se está proyectando contenido. No será el uso principal para la mayoría, pero añade una función más a un dispositivo que pretende ocupar un lugar estable en casa.

Google TV, sin reproductores añadidos

El EF-72 incorpora Google TV y eso significa que puede funcionar de manera autónoma. Las aplicaciones de las principales plataformas de streaming están disponibles directamente desde el sistema, igual que ocurre en cualquier televisor inteligente. No hace falta conectar un ordenador ni utilizar un Chromecast externo. Basta con encenderlo, elegir la aplicación y empezar a reproducir.

La interfaz resulta familiar y el sistema se mueve con agilidad. La conexión WiFi 6 ayuda a reproducir contenido en alta calidad sin cortes, siempre que la red doméstica acompañe. También dispone de Google Cast para enviar vídeos desde un teléfono, una tableta o un ordenador.

A nivel de conexiones encontramos una entrada HDMI con ARC/eARC, un puerto USB A y una salida para auriculares. Además, puede alimentarse mediante USB C con un cargador compatible de suficiente potencia, aunque Epson incluye su propio adaptador con conexión directa a la base.

El sistema permite instalar aplicaciones de televisión, plataformas de vídeo, YouTube, Twitch o servicios como Netflix. Para ver partidos a través de un operador, también puede conectarse el descodificador por HDMI.

En el apartado de videojuegos incluye modo ALLM, que activa automáticamente una configuración de baja latencia al conectar una consola. Jugar en una pantalla de más de 100 pulgadas es otra de esas experiencias que ayudan a entender el producto mucho mejor que cualquier lista de especificaciones.

Una imagen de archivo del proyector / SPORT.es

Un aparato pensado para compartir

Después de probar un proyector así, resulta evidente que su mayor atractivo no está en sustituir al televisor de todos los días. Puede hacerlo en determinadas casas, pero no parece ese su único objetivo. Su verdadero terreno son las ocasiones especiales. Un partido decisivo, una película con amigos, una noche de verano en el jardín o una sesión improvisada en el dormitorio proyectando sobre el techo.

En esos momentos, el tamaño de la imagen cambia la experiencia. No es lo mismo seguir una tanda de penaltis en un televisor de 55 pulgadas que hacerlo en una superficie de más de dos metros con varias personas alrededor. El EF-72 no busca ser el proyector más potente del mercado ni el más barato. Quiere ser el que menos obstáculos pone entre el usuario y el contenido. Y ahí acierta.

La fuente de luz LED tiene una vida útil estimada de hasta 20.000 horas. Epson añade una garantía de cinco años o 12.000 horas de uso, una cifra que transmite cierta tranquilidad en un producto de este precio. Se mueve alrededor de los 1.000 euros, dependiendo de la tienda y de las promociones disponibles. No es una compra impulsiva y tampoco pretende serlo.

También genera algo de calor, especialmente tras varias horas de funcionamiento, y el ventilador puede percibirse en habitaciones pequeñas. En modo eco el ruido se reduce hasta resultar poco molesto, pero conviene tenerlo en cuenta.

Conclusión

El Epson LifeStudio Flex Plus EF-72 es un proyector fácil de recomendar a quien quiere una pantalla grande sin convertir cada uso en una operación complicada. Tiene una imagen 4K PRO-UHD convincente, un diseño que permite dejarlo a la vista y un sistema de sonido que cumple mejor de lo esperado. Google TV evita depender de reproductores externos y los ajustes automáticos hacen que moverlo de una estancia a otra no dé pereza.

No es un sustituto perfecto para un televisor de gama alta. Necesita cierta oscuridad para rendir al máximo, el negro no llega al nivel de un OLED y su precio lo aleja de muchos bolsillos. Tampoco ofrece demasiadas opciones para cambiar el tamaño de la imagen sin desplazarlo. Pero sus virtudes terminan pesando más que esos inconvenientes. Es práctico, versátil y consigue algo que no siempre está al alcance de la tecnología: que el usuario se olvide del aparato y se centre en lo que está viendo.

Durante un Mundial, además, el momento parece difícil de mejorar. Porque una pantalla de 150 pulgadas no garantiza que España gane, pero sí que cada gol se celebre como si el salón se hubiese convertido, por una noche, en una grada más.

Lo más positivo

Diseño elegante y muy alejado del proyector tradicional.

Imagen 4K PRO-UHD de hasta 150 pulgadas.

Ajuste automático rápido y eficaz.

Peana flexible, con giro e inclinación.

Sonido integrado de Bose por encima de la media.

Google TV y WiFi 6.

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