Roberto Trashorras, en la previa de la final de la Conference: "La afición valora más lo que representa el Rayo que los títulos, por eso es tan especial"

Roberto Trashorras (Rábade, Lugo, 1981), es una voz que conoce mejor que nadie lo que significa defender la franja. A 24 horas de que el Rayo Vallecano dispute uno de los partidos más importantes de su historia —la primera final europea de la UEFA Conference League ante el Crystal Palace— SPORT conversa con el excapitán del conjunto vallecano. Trashorras no solo defendió al Rayo en Primera División, sino también en Segunda, en etapas donde el club distaba mucho del escenario actual de crecimiento y ambición, pero en las que la esencia era incluso más pura. Igual de bonita vista de otra manera. Vivió un Rayo de lucha constante, de recursos limitados y de identidad inquebrantable, ese Rayo Vallecano que se sostiene en sus valores por encima de cualquier categoría o resultado.

Song ante Trashorras en el Rayo-Barça de la 2013-14 / Marc Casanovas

Hoy, a un día del mayor reto para el barrio, el exfutbolista repasa lo que supone este momento histórico, compartiendo las emociones, la ilusión y también el nerviosismo que ya se ha apoderado de cada rayista. Un sentimiento colectivo esparcido por Vallecas que crece a la espera del pitido inicial, cuando el sueño europeo del Rayo empiece a escribirse en el césped.

P: ¿Qué te provoca por dentro ver al club en una final europea?

R: Orgullo, alegría y también una sensación de nervios deseando que llegue el partido. Sobre todo, espero ver a un Rayo competitivo. Lógicamente, cuando llegas a una situación así, todo el mundo quiere ganar porque para eso están las finales, pero el simple hecho de estar ahí ya tiene un mérito tremendo. Ojalá salgan las cosas como todos queremos y podamos traernos la Conference para Madrid.

Roberto Trashorras, jugador del Rayo Vallecano. / Ignasi Paredes

P: Para esa afición que conoces tan bien, ¿cómo de grande es verse en esta situación, más allá de ganar o no ganar?

R: Ver a un equipo como el Rayo luchando por algo en Europa es un orgullo para todos. Además, es una afición que valora mucho la cercanía, que la gente se identifique con el club y que todo sea más normal y cercano que en otros equipos. Independientemente de los títulos, llegar a una situación así ya es una experiencia única para la gente.

La afición no valora tanto las cosas por los títulos, sino más por las experiencias y por lo que representa el club. Eso les hace especiales Roberto Trashorras — Excapitán del Rayo Vallecano

P: ¿Dirías que es el momento más importante de la historia del Rayo?

R: A nivel de repercusión, sí creo que es el momento más importante. Ha habido otros momentos muy importantes, sobre todo relacionados con la viabilidad del club: ascensos, permanencias decisivas, el volver de Segunda B a Segunda A… Todo eso fue fundamental.

A nivel social y mediático, seguramente este sea el momento más importante de la historia del Rayo. Roberto Trashorras — Excapitán del Rayo Vallecano

P: Hablnando del partido, y sabiendo que eres un hombre de fútbol, ¿hay favorito en esta final?

R: En una final es difícil hablar de favoritos porque es un solo partido y puede pasar cualquier cosa. Quizá el rival más complicado que podía tocar era el Crystal Palace. Es un equipo muy potente de la Premier, con grandes jugadores, entre ellos Yeremi Pino. Seguramente sea el equipo más fuerte de toda la competición. Pero hay que confiar en que el Rayo compita bien. Habrá momentos de sufrimiento porque enfrente hay un gran equipo, pero en una final todo puede pasar. Si el Rayo da su mejor versión, tendrá opciones, sin ninguna duda.

07 May 2026, United Kingdom, London: Crystal Palace's Yeremi Pino celebrates scoring his side's first goal before it was ruled out by VAR, during the UEFA Conference League semi-final, second leg, soccer match between Crystal Palace and Shakhtar Donetsk at Selhurst Park. Photo: John Walton/PA Wire/dpa 07/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / EUROPA PRESS

P: ¿Y por dónde pasan esas opciones? ¿En qué ves mejor al Rayo o al Crystal Palace?

R: Creo que el Rayo tiene que ser muy fiel a lo que le ha llevado hasta aquí. El Crystal Palace te puede generar peligro en cualquier situación de juego y tiene futbolistas para ello. Pero yo me centraría más en que el Rayo llegue a su mejor versión: ser un equipo valiente, que dificulte la salida de balón rival, que lleve el ritmo del partido y que consiga que sus jugadores importantes estén cómodos y participativos. Si somos capaces de eso, tendremos mucho ganado. El Palace es muy buen equipo, pero también le podemos hacer daño, sobre todo si nuestros jugadores de medio campo hacia arriba aparecen y conseguimos incomodarles constantemente.

P: ¿El modelo de juego del Crystal Palace le favorece al Rayo?

R: Sí, puede ser. Sobre todo habrá que ajustar bien. Si salen con línea de tres y carrileros, es un sistema complicado porque tienes que decidir quién salta al carrilero, cómo ajustar las marcas… Pero también es cierto que cuando juegan así puedes hacerles daño atacando la espalda de los carrileros. El Palace es fuerte físicamente y te busca mucho el duelo individual, pero nosotros también tenemos jugadores capaces de desequilibrar en el uno contra uno.

Será importante que nuestros extremos estén finos y sepan aprovechar esos movimientos. Roberto Trashorras — Excapitán del Rayo Vallecano

P: El reconocimiento general le ha llegado ahora al Rayo por la final, pero la temporada liguera también ha sido muy buena. ¿Eso le da todavía más mérito a esta plantilla?

R: Sí, muchísimo. Hay muchos ejemplos de equipos que sufren cuando tienen que competir en varias competiciones. Además, el mensaje siempre fue claro: lo más importante era la liga, sumar puntos y conseguir la permanencia. Lo ha gestionado muy bien. Luego, cuando ves que avanzas en Europa, es lógico que cambien un poco las prioridades, pero mantenerse en Primera era fundamental.

Creo que el mayor mérito es de Íñigo Pérez, porque ha conseguido tener a todo el mundo enchufado y comprometido con la idea de competir juegue quien juegue Roberto Trashorras — Excapitán del Rayo Vallecano

Iñigo Pérez: "Da igual si me queda un partido o tres años" / Agencias

P: La apuesta del club por Íñigo Pérez cuando era segundo entrenador.

R: Tanto el director deportivo como el presidente acertaron apostando por él. Muchas veces se buscan entrenadores con mucha experiencia, que también puede ser una buena opción, pero apostar por perfiles jóvenes y dar continuidad también puede salir muy bien. Íñigo no tenía experiencia como primer entrenador más allá de ser segundo de Iraola, y mira cómo lo está haciendo. Hay más ejemplos, como Giráldez en el Celta.

A veces la experiencia importa menos que la capacidad real del entrenador. Roberto Trashorras — Excapitán del Rayo Vallecano

P: Si finalmente esta fuera la última temporada de Íñigo en Vallecas, ¿qué perfil debería tener el próximo entrenador para triunfar en Vallecas?

R: Roberto Trashorras es el perfil ideal —risas—. Yo buscaría un perfil parecido. Un entrenador que mantenga la idea y la identidad del equipo, algo similar a lo que representa Íñigo. No es fácil encontrarlo, pero iría por ahí. También puedes apostar por perfiles más contrastados, como Arrasate, o por entrenadores jóvenes con menos experiencia pero nuevas ideas. Depende un poco de hacia dónde quiera ir el club.

Marcelino saluda a Íñigo Pérez, antes del encuentro / LaLiga

P: Las cosas antes en el club eran bien distintas, ¿qué objetivo os marcaba la directiva cuando tú defendías la franja?

R: Era muy claro: cuando estábamos en Segunda, el objetivo era ascender; y cuando estábamos en Primera, la permanencia. Nosotros tuvimos un año en el que nos clasificamos para Europa, pero luego no pudimos jugarla por temas de licencias e impagos. Aun así, ese no era el objetivo inicial. Lo mismo pasa ahora: el objetivo principal del Rayo era mantenerse en Primera y competir bien. Nadie al inicio de temporada pensaba en ganar la Conference.

El Rayo está logrando la estabilidad y eso dice mucho del trabajo del club. Roberto Trashorras — Excapitán del Rayo Vallecano

Ivan Rakitic y Roberto Trashorras disputan el balón en el Rayo-Barça / EFE

P: Dentro de ese crecimiento del Rayo, hay una asignatura pendiente: las instalaciones y la ciudad deportiva. ¿Es algo que debe mejorar sí o sí?

R: Sí, sin duda. Lo hablé muchas veces con el presidente y con gente del club, e intenté influir desde mi posición de capitán. El Rayo tiene una capacidad de crecimiento enorme: está en Madrid, es un club querido y tiene mucha gente detrás. Creo que no se han aprovechado del todo esas posibilidades. Un club como el Rayo debería tener mejores instalaciones, mejor estadio, mejores accesos, venta online de entradas, mejores cabinas de prensa… toda la logística en general.

Muchas de esas cosas no requieren inversiones enormes, sino simplemente voluntad de mejorar y crecer. Roberto Trashorras — Excapitán del Rayo Vallecano

P: ¿Has conocido casos de jugadores que hayan rechazado ir al Rayo Vallecano o hayan salido del club por las condiciones que tienen?

R: No he conocido a nadie que haya rechazado venir por eso. Al final, cuando firmas por el Rayo, sabes un poco lo que hay. Luego llegas y quizá encuentras cosas que pensabas que estarían mejor, pero también te adaptas porque el club tiene muchísimas cosas positivas: está en Madrid, la afición aprieta mucho, se vive un ambiente especial y es un sitio muy cómodo para vivir. Hay cosas que deben mejorar, claro, pero también tiene muchas virtudes.