'Elefútbol', el locutor viral al que el penalti de Baggio le cambió la vida: "Cualquier día hago como Kroos y cierro la puerta"

"El silencio invadió todas las casas de Italia. Sobre el campo, Roberto Baggio miraba hacia abajo con los brazos en jarra. No era una simple imagen de derrota. Era como si aquel prodigio hubiese perdido su alma, nunca antes se había visto una imagen tan desoladora sobre campo de fútbol". Si alguna vez has utilizado TikTok habrás escuchado este audio, utilizado de mil maneras. Incluso sin ser usuario te habrá llegado la voz de Iker Ruiz, más conocido como @Elefutbol. Un periodista vasco que convirtió el penalti fallado por el ídolo italiano en la final del Mundial 94 en una victoria personal.

La que logró convirtiendo un ejercicio que en su clase del máster consideraron como fallido y que él convirtió en el contenido futbolístico más viralizado. A partir de ahí vinieron decenas de buenos relatos, contadas con un tono delicado y comprometido con el fútbol de siempre, que le hicieron merecedor del Premio TikTok Star del Año 2024. Hace apenas unos años trabajaba limpiando zapatos en una bolera. Ahora, esas narraciones están contenidas en el libro La vuelta al futbol en 80 (+20) historias (Planeta de Libros), que viene de ser ampliado con una edición especial. Nunca un penalti fallado y una locución rechazada dieron tantas y merecidas alegrías.

Pregunta. ¿Es de justicia poética que fuese, precisamente, un derrotado como Roberto Baggio el que lograse cambiarle la vida a Iker Ruiz, hoy 'Elefútbol'? Hoy ese clip de 1:58 minutos acumula, solo en TikTok, más de 40 millones de visualizaciones.

Respuesta. Tampoco creo que Baggio fuese un derrotado, estamos hablando de lo que en Italia consideran el mejor jugador de su historia. Pero sí que es cierto que en redes sociales, en el fútbol de TikTok, no se hablaba de Baggio, como tampoco se hablaba de Beckenbauer o de los grandes iconos del fútbol. A mí me gusta mucho ese componente poético que tiene ese momento de Baggio y me identifico con él porque toda mi vida he sido un perdedor. Nunca he sido el mejor estudiante de la clase, era un matado jugando al fútbol, nunca he sido el mejor en nada. He sido un perdedor que, a base de sus derrotas, ha ido aprendiendo hasta que un día encontró lo que yo considero una victoria personal. Me identifico con el aura de héroe trágico y me alegro de que fuese él el que me diera ese empujoncito.

P. Tus vídeos generan emoción, pero algunos también transmiten cierta melancolía. ¿Te entristece a veces hablar de un fútbol que no existe?

R. Sí, totalmente. Está la famosa frase de “odio eterno al fútbol moderno” y yo estoy un poco en esas. Antes el fútbol se respiraba de otra manera. Yo que vengo de la prensa lo noto mucho: cada vez es más difícil conseguir a un protagonista, entrevistar a un jugador, acercarte al entorno. Da la sensación de que los medios estamos más lejos de los futbolistas. A la vista está lo sucedido con Xabi Alonso en el Real Madrid. Antes, a un campeón del mundo, dos veces campeón de Europa y ganador de la Champions se le habría respetado en todos los estadios. Hoy da la sensación de que cualquiera que gana una Champions o hace dos partidos buenos ya se cree el rey del mundo. Las redes sociales han alimentado demasiado el ego de ciertos futbolistas. No hablo solo del Madrid, hablo en general.

P. ¿Crees que se han perdido figuras de autoridad y valor dentro de los vestuarios?

R. Sí. El otro día vi una imagen mítica de Paolo Maldini agarrando a Gattuso de la pechera y echándole una bronca en directo. Eso hoy es prácticamente imposible de ver. Los grandes capitanes se están perdiendo. Los futbolistas como Roberto Baggio, con ese aura de héroes trágicos, de magos, también se están perdiendo. La figura del ‘10’ parece que vuelve, pero no hay un ‘10’ como los de antes. Esa magia, ese futbolista capaz de cambiarte un partido… El fútbol ha evolucionado hacia algo cada vez más físico. La entrada de los superinversores, los petrodólares, los fondos estadounidenses… es un fútbol interesante, yo también lo disfruto, pero el fútbol de antes sigue siendo mi ojito derecho. Yo vivo bastante de la nostalgia.

P. ¿Eres más periodista que creador de contenido? ¿O ambas realidades convergen en un mismo sentido?

R. A mí me hace gracia cuando la gente dice que a mí no se me puede llamar periodista. Pues entonces a ellos tampoco se les puede llamar creadores de contenido. Yo creo que a todos se nos puede llamar de muchas maneras. Lo mío se parece más a artículos de opinión o a columnas. Eso también tiene un componente periodístico. Hay veces que informo, doy datos del pasado, cuento cosas que han ocurrido. No es el periodismo que más me gusta, porque a mí me apasionaba el periodismo de investigación. Tampoco considero que haga el periodismo ideal, pero tengo otra manera de contar las cosas. Pongamos manga ancha para los dos mundos.

P. Da la sensación de que Elefútbol ha creado escuela. Cada vez hay más jóvenes contando el fútbol desde una sensibilidad parecida.

R. Es bastante curioso porque todo empezó como una rabieta con un profesor del máster que cursaba (Juanma Rodríguez, tertuliano en El Chiringuito de Jugones y presentador en esRadio). Llegué a casa y junté lo que más me gustaba. El vídeo de Baggio nace también un poco a raíz de la película de La Divina Coleta. Mi contenido es un mix de mi pasión por el cine, la música, la literatura y mi personalidad. Soy una persona sensible, empática. Me hace gracia ver este movimiento que se está creando, con chavales que empiezan en el periodismo y se identifican con esta manera de contar las cosas. Para mí es un orgullo que haya gente que quiera hacer lo que yo empecé haciendo. Eso es dejar huella. Ese es mi verdadero legado.

P. Además muchos lo hacen desde lo local, con el equipo de su ciudad o su pueblo en el foco.

R. Y eso me encanta. Ver a alguien hacer un vídeo del Albacete, del Sabadell… se nota que lo sienten. Se nota que lo que hacen les gusta. Es una manera de expresión. Llamarlo arte puede sonar presuntuoso, pero para mí el arte es sacar lo que llevamos dentro y convertirlo en algo. Yo siempre adelante con eso.

P. Hablando de arte, has deslizado la idea de un canal de esta temática con tu madre. ¿Va en serio?

R. Cien por cien. Mi madre ha estudiado Historia del Arte y sigue estudiando, no para nunca. Es una crack y un culo inquieto. Un día viene y me dice: “¿Sabías que los rituales de boda actuales vienen de la antigua Roma?”. Y pienso: mamá, si esto lo contases en TikTok te vería muchísima gente. Ahora trabaja menos meses al año y tiene tiempo para formarse. Quizás esa parte más cultureta me viene de ella. Me encantaría hacer una cuenta con mi madre. Estoy convencido de que ganaría un premio de TikTok (risas).

P. Siguiendo con la familia, tu padre fue clave en tu relación con el fútbol. ¿Cómo empieza todo?

R. Mi padre montó un bar hace más de 40 años y decidió que fuese un bar de fútbol. Hacía los carteles a mano, recortando cartón, inventando letras. Anunciaba los partidos fuera del bar. Se veían todos los encuentros de Liga, sobre todo del Real Madrid, porque es muy madridista —a veces demasiado para mi gusto—. Mi hermano y yo crecimos allí. Llegábamos a las cuatro de la tarde y nos quedábamos viendo fútbol. Pero además mi padre nos ponía documentales de Pelé, Eusebio… Nos inculcó la historia del fútbol. Luego por la noche llegaban los clientes latinos a ver la Libertadores, la liga argentina, la colombiana. Ahí nació mi amor por el fútbol sudamericano, por ese contacto con la comunidad latina en el País Vasco. Creo que todavía mantiene esa esencia del pasado.

P. Acabas de sacar una edición especial de tu libro La vuelta al futbol en 80 (+20) historias. ¿Seguirás ampliándolo de tanto en cuando?

R. No. Lo de los 20 capítulos es una edición especial de la editorial (Planeta de Libros). Tener el primer libro en tapa dura, con valor añadido, está muy bien. Pero ya estamos trabajando en un segundo libro original. Va a ser muy guay. Espero que la gente lo reciba como el primero.

P. Si tuvieras que quedarte con una historia del libro…

R. La de Fritz Walter. Campeón del mundo en 1954. Durante la Segunda Guerra Mundial lo capturan y lo llevan camino de Siberia. En el tren, en una parada, unos soldados se ponen a jugar un partido. Un soldado húngaro lo reconoce: “Alemania 5, Hungría 3, tú marcaste dos goles”. Al día siguiente su nombre desaparece de la lista. Vuelve a Alemania y acaba siendo campeón del mundo en el milagro de Berna contra la Hungría de Puskás. Es una historia impresionante.

P. Para cerrar capítulo: ¿te sientes a veces como Baggio antes de lanzar un penalti?

R. Quizás hace un tiempo. Ahora mismo me siento más como Toni Kroos. En mi mejor momento, cualquier día cierro la puerta y me dedico a otra cosa. Me va muy bien, sigo creciendo, tengo una comunidad enorme, pero es una industria que cansa mucho a nivel mental. Hay mucho tiburón. Creativamente te desgasta y no puedes desconectar. Mi pronóstico es seguir unos tres años más y ver qué pasa. Tengo ideas fuera del fútbol. Ahora mismo estoy como Kroos: tranquilo, con control… pero sabiendo que algún día igual tocará parar.