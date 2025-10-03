El entrenador del Castellón avisa sobre el Sporting: "Vendrán con más rabia"
"Es un equipo muy serio y tienen velocidad arriba", destaca Hernández
Enrique Ballester
Pablo Hernández, entrenador del Castellón, compareció este viernes en sala de prensa, en la previa del encuentro que el conjunto orellut disputa mañana (16: 15 horas) ante el Sporting.Hernández ensalzó al Sporting y considera que el club rojiblanco llegará «con más rabia» tras cuatro derrotas seguidas. «Van a venir con más rabia, (después de pasar del 3-0 al 3-4 contra el Albacete), con ganas de poner fin a la una dinámica negativa. Va a ser un partido muy complicado. Nosotros, por la línea de los últimos partidos, por cómo los veo entrenar... estoy seguro de que podemos hacer un buen partido y sacar buen resultado».
Hernández, además, destaca que el Sporting «es un equipo muy serio». El exjugador de Valencia ponderó las cualidades del grupo rojiblanco, subrayando su velocidad en ataque. «Tiene mucha velocidad y gente de calidad arriba. Transita muy bien y hay que tener cuidado con ello. Tendremos que controlarlo. También cuenta con dos laterales muy ofensivos que se incorporan muchísimo y contundencia en la defensa del área. Hemos trabajado para poder hacerles daño. Obviamente luego entran muchos factores, no sabemos si por las recientes derrotas pueden cambiar algo, pero son muy fieles a su estilo de juego», zanjó Hernández.
Vía: La Nueva España
