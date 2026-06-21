Entramos en la espectacular casa que Marc Cucurella (27) deja atrás tras su fichaje por el Real Madrid: fachada blanca, interior minimalista y piscina interior

El futuro de Marc Cucurella ha dado un giro inesperado. Cuando todo apuntaba a que su destino estaría ligado a otros grandes clubes españoles, el defensa habría optado por comprometerse con el Real Madrid para las próximas seis temporadas.

Una decisión que implica un cambio profundo en su vida familiar: él, su esposa Claudia Rodríguez y sus tres hijos dejarán atrás la rutina que han construido en Inglaterra durante los últimos cuatro años.

Cobham: el enclave de las estrellas del deporte

La familia Cucurella residía en Cobham, una exclusiva localidad del condado de Surrey conocida por acoger a numerosas figuras del deporte debido a su cercanía con las instalaciones del Chelsea.

Allí, el futbolista había encontrado un entorno tranquilo, privado y perfectamente adaptado a las exigencias de la élite.

Una fachada blanca que rompe con la tradición británica

Desde el exterior, la vivienda ya destacaba por su fachada blanca, una elección poco habitual en una zona dominada por las clásicas casas de ladrillo rojo. Esa imagen limpia y luminosa anticipa el estilo que predomina en el interior: una estética escandinava, minimalista y muy cuidada, diseñada con el apoyo de la firma danesa BoConcept.

El corazón de la casa es un gran espacio abierto que integra salón y comedor sin barreras. Los tonos neutros, la madera y las texturas naturales crean un ambiente sereno y acogedor. La amplia mesa de mármol del comedor, acompañada por grandes ventanales, se convierte en el punto de encuentro para familiares y amigos, un lugar donde la pareja ha compartido celebraciones y momentos cotidianos.

La suite principal: calma, luz y lectura

En la planta destinada al descanso, la suite principal mantiene la misma armonía visual. La paleta de beiges, arenas y cremas envuelve la estancia en una atmósfera relajada. Junto a las ventanas, una zona de lectura ofrece un rincón íntimo para desconectar, un pequeño lujo que la familia valoraba especialmente.

El concepto de bienestar se extiende a toda la vivienda. La casa cuenta con un gimnasio totalmente equipado y una piscina interior climatizada, un espacio concebido para que el futbolista pudiera mantener su rutina de entrenamiento sin salir de casa. Este refugio privado permitía equilibrar el ritmo competitivo del fútbol profesional con momentos de calma y autocuidado.

El exterior lo completa un amplio jardín que garantiza privacidad y tranquilidad, un valor muy apreciado por las familias que residen en Cobham.

Madrid: el nuevo capítulo que empieza ahora

Con su llegada al Real Madrid, se abre una etapa llena de expectativas.

Queda por ver cómo será su nuevo hogar en la capital, pero lo que está claro es que Cucurella deja atrás una de las casas más admiradas de la Premier League para iniciar un capítulo decisivo en su carrera y en su vida familiar.