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Entramos por dentro a la casa de Antoine Griezmann: una mansión valorada en seis millones de euros, donde cuenta con un campo de fútbol
El delantero del Atlético de Madrid vive en una de las zonas más privilegiadas de Madrid
Antoine Griezmann disfrutó de su última gran noche en el Riyadh Air Metropolitano, en un partido que ya quedará guardado en la memoria de los aficionados rojiblancos. El conjunto del Cholo Simeone venció al Girona (1-0) gracias a un gol de Lookman, con asistencia del atacante francés. Lo más destacable fue el acto de despedida, ya que la afición colchonera se quedó hasta el final para rendir homenaje por todo lo alto al francés.
Alejado de los terrenos de juego, Griezmann desconecta del fútbol en su espectacular mansión, que se encuentra en la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más exclusivas, lujosas y seguras de toda Europa. Desde hace ya muchos años, se ha convertido en el hogar habitual de celebridades y futbolista de primer nivel.
Por esta razón, el delantero del Atlético de Madrid no dudó un instante en adquirir una de las casas mejores valoradas de La Finca, según varios medios especializados en celebridades e inmobiliario sitúan la casa en torno a los 5,5 millones de euros. No obstante, no es la casa más cara de la urbanización.
La vivienda cuenta con 400 metros cuadrados construidos y, además, dispone de una parcela que supera holgadamente los 1.000 metros cuadrados. El jardín es la zona más amplia, lo que resulta perfecto para que sus hijos, Mia, Amaro, Alba y Shai, jueguen y disfruten del aire libre.
El diseño es impresionante, ya que la fachada armoniza a la perfección con los acabados en negro de ventanas y puertas, aportando un estilo elegante y contemporáneo. Uno de sus grandes atractivos son sus amplios ventanales, que permiten que la vivienda disfrute de una abundante entrada de luz natural durante todo el día.
La cocina cuenta con una moderna brasa para cocinar todo tipo de carnes y pescados, así como con una isla de mármol de exquisito gusto y materiales nobles. En general, la vivienda está cuidada al detalle, donde predomina un marcado estilo vanguardista.
Un exterior de ensueño
La comodidad está en el interior del chalet, pero el exterior es perfecto para relajarse y disfrutar, donde hay una piscina de lujo, con su zona de tumbonas y mucho césped por recorrer, lo que se ha convertido en la zona que más frecuenta la familia del atacante francés. Es un sitio ideal para celebrar reuniones en privado, lo que llevan haciendo desde su llegada a la finca.
No se queda en eso, ya que la joya de la corona es un pequeño campo de fútbol que le ayuda a seguir ejercitándose cuando no está en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. También tiene una cancha de baloncesto.
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