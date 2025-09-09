Las entradas generales para el Mirandés - Dépor: nominativas y solo para socios jabatos y del Alavés

Si algún aficionado estaba aguardando las entradas generales para el Mirandés - Deportivo, se tendrá que quedar con las manos vacías. El conjunto jabato ha sacado a la venta las entradas para el público para el encuentro de este sábado (18.30), que se celebrará en Mendizorrotza. No obstante, las entradas solo están disponibles para abonados del equipo local y del Alavés. Además, serán nominativas, por lo que la seguridad podría solicitar identificación para acceder al recinto. Los precios varían entre los 33 euros (para abonados rojillos, que ya tienen su asiento asegurado) y 22 para los babazorros.

No habrá una presencia masiva de hinchas deportivistas. Quizá, alguno pueda encontrar la fórmula de entrar a un Mendizorrotza que tendrá un aforo limitado y para el que se ha reservado un sector visitante de solo 387 butacas. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de remodelación del Estadio de Anduva, que afecta principalmente a su grada de tribuna. Por ello, el equipo jabato está jugando sus partidos de local en Mendizorrotza, pero no con el estadio abierto al completo, sino solamente un sector que dé cabida a los socios del Mirandés.

Para el partido, el equipo local envió 387 entradas al visitante. Será la capacidad máxima del sector deportivista. No podrá haber más aficionados blanquiazules, a priori, en Mendizorrotza. La venta de entradas queda reservada para abonados del Mirandés y del Alavés, y para controlar que se cumplan las normas, la venta será nominal. Así lo informa el Mirandés: "En cumplimiento de los artículos 6 y 7 del Capítulo II, así como los artículos 8 y 9 del Capítulo III de la Ley 19/2007 contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, informa que, con motivo de este próximo encuentro en el estadio alternativo de Mendizorrotza, se aplicarán una serie de medidas especiales en materia de seguridad y acceso al recinto deportivo. El estadio alternativo de Mendizorrotza no se encuentra habilitado en su totalidad, por lo que la venta será exclusiva para abonados del CD Mirandés y Deportivo Alavés, pudiendo retirar cada abonado rojillo una sola entrada por 35€ previa presentación de su abono; los abonados del Deportivo Alavés podrán comprar su entrada al precio acordado de 22€. Todas las entradas serán nominativas".

El equipo rojillo solicita no viajar sin entrada ya que será imposible, sin ser abonado de uno de los dos equipos, poder retirarla.