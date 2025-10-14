El enigmático mensaje de Figo en redes sociales: "Siempre he pensado que podría ser un buen presidente"

El exfutbolista portugués Luis Figo ha generado un gran revuelo en redes sociales tras publicar un mensaje en su cuenta oficial de Instagram que muchos han interpretado como una insinuación política o deportiva. En la publicación, acompañada de una fotografía sobria, el exjugador escribió una frase que encendió las especulaciones: “Siempre pensé que sería un buen presidente. Creo que ha llegado el momento", dice el pie de foto.

Aunque el mensaje no ofrece mayores detalles ni contexto, despertó la curiosidad de sus seguidores. Figo, conocido no solo por su carrera en el Real Madrid, el FC Barcelona y la selección de Portugal, sino también por su incursión en el ámbito directivo, dejó abierta la posibilidad de que su comentario se refiera a una nueva etapa en su vida profesional.

Las reacciones no tardaron en llegar. En cuestión de minutos, miles de usuarios comenzaron a comentar la publicación con todo tipo de teorías. “¿Presidente del Sporting de Lisboa o de la selección portuguesa?”, preguntó un seguidor entre la incertidumbre y el humor. Otro, en tono jocoso, añadió: “De España, seguro”. Y no faltaron quienes recordaron su pasado intento de llegar a la presidencia de la FIFA, escribiendo mensajes como: “Presidente de la FIFA, por favor”.

Candidato a la FIFA

Cabe recordar que Luis Figo ya se presentó como candidato a la presidencia de la FIFA en 2015, aunque finalmente retiró su candidatura antes de las elecciones. En aquel entonces, el portugués había planteado una propuesta de renovación institucional, defendiendo la transparencia y la modernización en el máximo organismo del fútbol mundial. Por eso, su nueva declaración ha reavivado la posibilidad de que vuelva a intentar ocupar un cargo de liderazgo dentro del deporte.

Sin embargo, algunos apuntan a que el mensaje podría tener un tono más personal o simbólico, o quizá publicitario, y no necesariamente político o institucional. Figo ha participado en diversos proyectos empresariales y fundaciones en los últimos años, y podría estar refiriéndose a un nuevo rol de liderazgo en ese ámbito. La ambigüedad del mensaje, sin embargo, ha sido suficiente para generar titulares y debates en la prensa deportiva internacional.

Mientras tanto, el exjugador portugués no ha ofrecido declaraciones adicionales ni ha confirmado a qué tipo de “presidencia” se refiere. Sea en el fútbol, en la política o en los negocios, para bien o para mal, el nombre del portugués vuelve a estar en el foco de atención.