Enfermería vacía en el Real Zaragoza por primera vez en la temporada
Kosa ya pisa el césped dos meses después de ser operado
Jorge Oto
Por primera vez en lo que va de temporada, la enfermería del Real Zaragoza se ha quedado vacía. Kosa, el último que quedaba por ahí, ya casi es uno más y, de hecho, este miércoles ya ha realizado parte de la sesión de entrenamiento, si bien con toda la cautela que impone la lesión de menisco de la que fue intervenido hace justo ahora dos meses.
Con Kosa ya por el césped, Gabi Fernández dispone de prácticamente todos los jugadores de su plantilla en condiciones de ser utilizados el próximo domingo ante el Córdoba, en una cita clave para confirmar el resurgir de un conjunto aragonés que, pese a ganar su primer partido el viernes en Mendizorroza ante el Mirandés, todavía se encuentra en zona de descenso a Primera RFEF. Además, todavía no conoce la victoria en el Ibercaja Estadio, donde ha sumado dos empates (sin goles ante el Albacete y 1-1 contra el Valladolid) y una derrota (1-3 frente al Andorra).
