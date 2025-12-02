La enésima lesión muscular de Mendy

Ferland Mendy ha vuelto a romperse. El lateral izquierdo del Real Madrid, según el parte médico divulgado por el club, sufre una nueva "lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha", un problema que lo deja fuera de combate en lo que resta de 2025, con un periodo estimado de baja en torno a "tres semanas". Esta recaída llega apenas seis días después de su esperado regreso al equipo — reaparición que se produjo tras una ausencia de siete meses, provocada por una lesión grave. En abril de 2025, durante la final de la Copa del Rey, Mendy sufrió una "rotura del tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho".

Su historial con el Real Madrid está marcado por las numerosas lesiones. Desde su llegada al club en 2019 acumula un total de diecisiete lesiones distintas, lo que le ha impedido disputar 112 partidos y lo ha tenido de baja un total de 626 días. Durante la temporada 24–25, Mendy sufrió al menos dos parones significativos. Primero, a comienzos de marzo de 2025, en un partido de Champions ante el Atlético de Madrid, se lesionó el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pocos meses después, el defensa también sufrió una lesión en el cuádriceps derecho durante un partido contra el Girona, lo que le llevó a ausentarse alrededor de un mes. El efecto de estas lesiones recurrentes ha sido especialmente duro tanto para Mendy como para la estructura defensiva del Real Madrid.

Mendy ya sufrió una grave lesión el 26 de abril en la final de Copa ante Barça / VALENTÍ ENRICH

Ahora, con este nuevo problema muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, Xabi Alonso vuelve a quedarse sin el defensa francés. Aunque desde el club se ha ofrecido un parte médico optimista, el historial reciente invita a la prudencia. El objetivo será que recupere la forma sin prisas, para evitar recaídas que pudieran agravar su situación.