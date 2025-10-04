La enésima demostración de fe zaragocista

Casi 30 grados en el Ibercaja Estadio cuando el reloj se aproximaba a la una del mediodía y un Real Zaragoza que es antepenúltimo en estos momentos, que solo ha ganado un partido, el último en Vitoria ante el Mirandés, y que no ha logrado vencer en los tres duelos en casa, con derrota ante el Andorra y empates con Albacete y Valladolid. Nada parece frenar a la afición zaragocista, que suma su decimotercera temporada seguida aguantando a su equipo en la categoría de plata y que acumula demostraciones de fe sin parangón con el resto de aficiones de los clubs históricos en España.

En ese contexto, hasta un millar de seguidores zaragocistas se acercaron a las gradas del estadio portátil, en el primer entrenamiento a puertas abiertas en ese escenario, el hogar zaragocista hasta 2027, para dejar claro, otra vez, a sus jugadores que nunca van a estar solos. En la sesión también estuvieron el director deportivo, Txema Indias, y su secretario técnico, Antonio Acosta.

Las previsiones para este domingo a las 14.00 horas, cuando dé comienzo el partido ante el Córdoba, hablan de una bajada de las temperaturas en torno a 10 grados y de más viento, pero este sábado en una de las tribunas y con todo el sol había que demostrar un profundo amor por los colores para asistir al entrenamiento. Así, los aplausos de los jugadores y el cuerpo técnico a los seguidores al final del trabajo estaban más que justificados, recíprocos en todo caso, porque también los hinchas zaragocistas se dejaron oír.

Con Punteras, el cabezudo en honor de Prudencio Gómez, el defensa de Los Alifantes, y que ha asistido gracias a la colaboración de la peña La Convivencia, ayudando a calentar el ambiente antes del entrenamiento, que para eso estamos en fiestas, y con puntualidad suiza en la salida de los jugadores comenzó una sesión que Gabi, como corresponde, quiso hacer lo más amena posible para los que allí se congregaron.

No es fácil, en todo caso, lograrlo, menos con el calor impropio de octubre, y hubo aficionados, no muchos, que se marcharon antes de finalizar un entrenamiento que comenzó con el calentamiento, que se perdió Insua, que llegó con causa justificada tarde, y con unos ejercicios de defensa y ataque con zagas en inferioridad para seguir con finalizaciones de los jugadores ofensivos, con un doble pivote y dos futbolistas en las alas y dos en punta, con los defensas trabajando al otro lado.

Un partidillo de tres equipos de siete jugadores fue la parte central del trabajo y en la que ya no participaron Kosa, que acaba de salir de una lesón de menisco y ha empezado esta semana con el grupo, y de Pomares, que arrastra leves molestias, en el que el vencedor fue el conjunto del peto azul (Juan Sebastián, Aguirregabiria, Bazdar, Tachi, Tasende, Keidi Bare y Valery) gracias a un penalti convertido por el ariete bosnio para desempatar y en una sesión donde los mayores aplausos se los llevaron los goles de Sebas Moyano, Cuenca y Francho.

Con una competición de disparos de falta de una parte de los jugadores, en el que Francho convirtió el único tiro libre, acabó el trabajo antes del tradicional reparto de balones y autógrafos, en el qu muchos aficionados ya se habían trasladado a la Grada Sur, con una representación de los futbolistas (Francho, el que más firmó, Andrada, Tachi, Akouokou, Saidu, Aguirregabiria Juan Sebastián o el propio Gabi) que se quedaron un buen rato tras la sesion atendiendo las solicitudes de los aficionados, que bien lo merecían.

