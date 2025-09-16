Encuesta: ¿Acierta el CD Castellón apostando por Pablo Hernández como entrenador?

Los malos resultados obtenidos por el CD Castellón en los primeros cinco partidos de LALIGA Hypermotion han condenado a Johan Plat. El club ha anunciado hoy la destitución del entrenador neerlandés, que será sustituido por el hasta ahora entrenador del filial, Pablo Hernández.

El castellonense, que ocupará el banquillo de manera interina, logró la temporada pasada el ascenso a Segunda RFEF. ¿Crees que Voulgaris acierta poniéndolo al frente de la nave albinegra?

Vía: El Periódico de Mediterráneo