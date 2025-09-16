Encuesta: ¿Acierta el CD Castellón apostando por Pablo Hernández como entrenador?
El club ha destituido a Johan Plat tras los malos resultados en el inicio de campeonato
Redacción
Los malos resultados obtenidos por el CD Castellón en los primeros cinco partidos de LALIGA Hypermotion han condenado a Johan Plat. El club ha anunciado hoy la destitución del entrenador neerlandés, que será sustituido por el hasta ahora entrenador del filial, Pablo Hernández.
El castellonense, que ocupará el banquillo de manera interina, logró la temporada pasada el ascenso a Segunda RFEF. ¿Crees que Voulgaris acierta poniéndolo al frente de la nave albinegra?
Vía: El Periódico de Mediterráneo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El regreso al Spotify Camp Nou, más cerca
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- El fichaje era Etta Eyong
- Amorim se autodespide del Manchester United: 'Quizás haya que cambiar de entrenador
- Iñigo Martínez borra a Laporte
- Un jugador del Barça se 'coló' en el clan Lamine en el Barça-Valencia
- Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés
- El 1x1 del Barça contra el Valencia