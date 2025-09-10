El encuentro casual entre Paul Akouokou y Lamine Yamal en una tienda de moda

Uno de los culebrones del verano en el zaragocismo lo ha protagonizado sin duda Paul Akouokou. El mediocentro marfileño terminó por recalar en el Real Zaragoza en el último día del mercado después de estar durante mucho tiempo dudando sobre si aceptar o no la oferta la oferta del club. En las últimas horas, el futbolista cedido por el Olympique de Lyon, que ha disfrutado de unos días libres con su familia, ha publicado una foto en Instagram junto a Lamine Yamal, la estrella del FC Barcelona.

Paul, que incluso ya ha explicado a la afición zaragocista cómo se pronuncia su complicado apellido, dejó unas buenas sensaciones en su prematuro estreno como jugador del Real Zaragoza al tener que sustituir en los primeros minutos de partido a Radovanovic tras un fuerte golpe en la cabeza. El marfileño dominó el centro del campo, ganó varios duelos y demostró todo su poderío físico, que seguro será fundamental para los planteamientos de Gabi de los siguientes encuentros en los que ya saldrá de inicio.

Tras el empate en el Ibercaja Estadio frente al Real Valladolid, la plantilla del Real Zaragoza ha tenido un par de días libres antes de comenzar la preparación del partido del lunes a las 20.30 frente al Albacete de Jesús Vallejo. Los futbolistas han aprovechado para pasar tiempo libre con su familia incluido el propio Paul Akouokou, que coincidió en una tienda de moda con Lamine Yamal y no dudó en hacerse una fotografía para el recuerdo.

El propio futbolista del FC Barcelona había ya regresado a España después de haber estado concentrado con la selección. El extremo, que fue titular en los dos partidos frente a Bulgaria y Turquía, también dejó una curiosa imagen tras tener que bajarse del autobús por haber perdido el pasaporte.