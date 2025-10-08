Encuentran flotando en el mar el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas

José Vega Hernández, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), ha fallecido este martes según confirmó la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP). El cuerpo del directivo, de 71 años, según informaron medios locales se encontró flotando en el agua cerca del puerto de Salinetas, en el Municipio de Telde, en Gran Canaria y fue rescatado por los socorristas.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió este pasado martes un aviso sobre las 14.49 horas en el que se alertaba de que un cuerpo de una persona se encontraba en el mar a unos pocos metros de la orilla. Efectivos del Servicio de Salvamento en Playas del municipio canario y tras sacar el cuerpo del agua se procedió a practicarle maniobras de reanimación. Finalmente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó el fallecimiento.

La FIFLP confirmó a través de un comunicado el fallecimiento del directivo, un pérdida que ha causado "una gran conmoción al ente federativo y al panorama futbolístico canario". LEl ente federativo canario brindó un minuto de silencio al directivo en los prolegómenos del encuentro de Copa del Rey de Fútbol sala entre el Bugedo y el Gran Canaria FS.

La Federación Española de Fútbol se unió también a las condolencias a través de un mensaje en las redes sociales. La @rfef lamenta el fallecimiento del vicepresidente de la @FFLasPalmas, José Vega Hernández. Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todo el fútbol canario. DEP", escribió el organismo.

Amplia trayectoria

José Vega Hernández, según recuerda la FIFLP en su comunicado, se desempeñó como directivo de la Federación desde los años 90, ejerciendo además como vicepresidente en una primera etapa en materia deportiva y desde la entrada de José Juan Arencibia a la presidencia en áreas como finanzas y asuntos económicos, siendo uno de los pilares de la gestión administrativa y deportiva de la Federación durante los últimos años. Su papel fue clave en importantes eventos federativos, donde representó a la Federación en actos institucionales, premiaciones y reuniones de coordinación del fútbol base de la provincia. Además, participó activamente en iniciativas para alinear el desarrollo del fútbol base con los estándares nacionales y fue un referente en la promoción del deporte en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Reconocimientos y legado

Durante su trayectoria, José Vega Hernández recibió numerosos reconocimientos por su labor en la FIFLP y su contribución al impulso del fútbol base, la formación de técnicos y la gestión federativa. Fue una figura próxima al colectivo de clubes, especialmente en la zona de Telde, municipio en el que fue fundador de la UD Jinámar. Su deceso deja un vacío importante en la dirección de la FIFLP y en el fútbol canario, donde su profesionalidad y calidez humana eran ampliamente apreciadas.