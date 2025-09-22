El empate del Granada en Burgos mantiene al Zaragoza penúltimo
El equipo aragonés fue colista durante seis minutos, los que pasaron del gol del Granada al empate local
Jorge Oto
Zaragoza
Durante seis minutos, el Real Zaragoza ocupó la última posición de la tabla. El tanto de Álex Sola para el Granada en Burgos mediada la segunda parte del choque que cerró ayer la jornada dejaba al conjunto aragonés como colista. Sin embargo, Grego Sierra empató para los locales en el minuto 72 para devolver al cuadro de Gabi a la penúltima plaza que ocupaba antes de la disputa del duelo en El Plantío.
El marcador ya no se movió hasta el final, por lo que el Granada sumó su segundo punto de la temporada, lo que le mantiene en la última posición por detrás de un Zaragoza que, con tres, se sitúa a dos de una salvación que marca el Albacete, igualado con Castellón, Real Sociedad B y Córdoba, este en descenso junto a la Cultural.
