El emotivo mensaje de Leo Messi a Jordi Alba que te hará llorar

El mundo del fútbol está de luto tras conocerse la noticia de que Jordi Alba colgará las botas al término de la temporada en la MLS. Sin embargo, a noticia no ha sorprendido demasiado, ya que su compañero y amigo Sergio Busquets tomó la misma decisión hace apenas unos días, y todo apuntaba a que ambos pondrían fin a sus carreras casi al mismo tiempo.

A pesar de su retirada, siempre quedará en la memoria de los aficionados aquellas inolvidables subidas por la banda izquierda del Camp Nou. Su camino a la élite no fue nada sencillo, ya que tuvo que sobreponerse a momentos duros, como cuando fue descartado de La Masia por su baja estatura.

Con el paso del tiempo, tanto Pep Guardiola como Tito Vilanova reconocieron que fue un error desprenderse de un futbolista que ha acabado dejando una huella imborrable en el fútbol mundial. Desde que Jordi Alba ha anunciado su retirada, las redes sociales se han llenado de mensajes que destacan y ponen en valor todo lo que ha aportado al fútbol a lo largo de estos años.

Uno de los mensajes más emotivos ha sido el de Leo Messi, su gran aliado en la banda izquierda desde el primer día. Su conexión fue total, pues juntos formaron una dupla imparable, generando una infinidad de goles y asistencias que marcaron una época dorada en el FC Barcelona y en el fútbol mundial.

El atacante argentino ha reaccionado a la publicación de Instagram de Jordi Alba dándole las gracias por todos estos años como compañero de equipo: "Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho".

La ausencia de Jordi Alba no será sencilla para Messi, ya que nada será igual en la banda izquierda: "Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí…".

El mensaje de Leo Messi a Jordi Alba / Sport

Hasta el ex del Barça alucina con la dupla que formaron: "Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años...". Por último, le ha preguntado: "¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?". La dupla Messi y Alba fue un auténtico terror para todas las defensas.