El emotivo mensaje de Gastón Edul a Leo Messi tras caer en La Velada: "Nuestro placer es verte jugar con Argentina"

Gastón Edul fue uno de los grandes protagonistas de La Velada del Año 6, celebrada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El periodista deportivo argentino perdió su combate contra Edu Aguirre, pero no desaprovechó la oportunidad para reclamar una revancha y enviar un emotivo mensaje a Leo Messi.

Todavía sobre el escenario y después de conocer el resultado del enfrentamiento (4-1), Edul consideró que las condiciones de preparación no habían sido las mismas para ambos contendientes. "Quiero revancha contra Edu Aguirre sin estar dos meses de viaje y con preparaciones iguales, porque me parece injusto", aseguró el comunicador argentino. Su cobertura del Mundial en Estados Unidos, no le permitió acabar de prepararse en igualdad de condiciones, como explicó tras el combate.

Edul, que durante las semanas previas al combate tuvo que compatibilizar los entrenamientos con sus compromisos profesionales y numerosos desplazamientos, dejó clara su intención de volver a medirse con el periodista de 'El Chiringuito'. Antes de continuar con su discurso, también lanzó otra reivindicación: "Las Malvinas siempre serán argentinas".

Edu Aguirre vs Gastón Edul / La Velada del Año 6

Emotivo mensaje para Messi

Sin embargo, el momento más emotivo de su intervención llegó cuando se dirigió directamente a Leo Messi. El periodista quiso trasladar al capitán de Argentina el cariño de los aficionados y restar importancia a los resultados que pueda conseguir en el tramo final de su trayectoria internacional.

"Leo, Messi, nuestro placer y nuestro disfrute es que juegues en la selección. No importa si ganas o pierdes. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón", expresó Edul ante los miles de espectadores presentes en La Cartuja.

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El periodista argentino es uno de los profesionales que sigue habitualmente la actualidad de la albiceleste y que mantiene una relación cercana con el entorno de la selección. Por todo ello, no quiso desaprovechar la oportunidad de mandar un mensaje de cariño para el astro argentino. El país entero quiere seguir disfrutando del '10' y Edul no hizo nada más que poner voz a todos ellos y, de paso, intentar convencer a Leo Messi de que siga defendiendo la camiseta de la selección.