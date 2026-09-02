La emotiva historia detrás del '34' de Saibari, el nuevo 'crack' del Bayern

Ismael Saibari ha sido el gran fichaje del Bayern de Múnich en este mercado de fichajes. El extremo marroquí, nacido en España (Terrassa), ha aterrizado en el Allianz Arena procedente del PSV Eindhoven a cambio de 50 millones de euros. A su nueva afición, sin embargo, le extrañó que un delantero como él escogiera el dorsal 34 para su camiseta.

El motivo lo explica el propio jugador en la revista '51' de los bávaros: es un homenaje a su amigo Abdelhak Nouri, quien fue jugador profesional del Ajax. En el verano de 2017, con tan solo 20 años, sufrió un paro cardíaco durante un partido amistoso. Sobrevivió, pero sufrió daños cerebrales permanentes.

"Lo que le ocurrió a Abdelhak simplemente me duele. Hablé mucho con mi madre sobre ello, y también forma parte de mi religión, el islam, visitar a personas enfermas. La conexión con la familia de Abdelhak llegó a través de mi representante. Él trabaja con el hermano de Abdelhak. Después, la relación fue haciéndose más intensa día a día, también entre las familias. Incluso nos vamos de vacaciones juntos. Cuando veo a Abdelhak, siempre nos lo pasamos muy bien. Para mí es bonito pensar que quizá su estado mejore con esa alegría", explica Saibari en el citado medio.

Saibari explica en la charla con '51' como reaccionó su amigo cuando le dijo que iba a jugar en el Bayern: "Abdelhak no puede hablar, se comunica con las cejas, y se veía muy claramente cuánto se alegraba por mí. También le dejé a él la decisión de qué dorsal llevaría en el Bayern. Eligió el 34, así que lo cogí".

En la misma entrevista el nuevo crack del Bayern también explica por qué celebra todos sus goles pasándose las manos por la cabeza. "La celebración va dirigida a mi primo. Cuando en Eindhoven estaba a punto de disputar mi primer partido con el primer equipo, quiso saber cómo celebraría un gol si marcaba. Le dije que me propusiera algo, y apareció con ese gesto. Es un recuerdo de nuestra infancia, de cuando nos bañábamos juntos en el mar. Después siempre nos duchábamos, y eso es a lo que hace referencia. El pequeño saludo posterior surgió simplemente porque tuve la sensación de que todavía necesitaba un remate. Así nació mi celebración", esclarece el internacional marroquí.

Saibari también desvela en la revista del Bayern por qué aceptó la oferta de los bávaros entre todas las que recibió. "Tiene mucho que ver con que la temporada pasada jugué contra el Bayern con el PSV en la Champions League. Cómo llegaron los jugadores, con su aura. La forma en la que jugaban al fútbol. Fue impresionante, me gustó muchísimo".

El delantero viene de firmar una gran temporada con el PSV Eindhoven en la que anotó 19 goles y repartió 9 asistencias en 37 partidos. En el Bayern deberá primero asentarse para dar el salto a la élite. Fútbol le sobra para conseguirlo.