Emilio Contreras, periodista, tiende la mano a los árbitros: “La 'arbitrofobia' me parece totalmente injusta”

En las últimas semanas, el organismo arbitral ha vuelto a situarse en el foco. El fútbol actual difícilmente se entiende sin la polémica, especialmente desde la implantación del VAR. Desde la temporada 2018-2019, el videoarbitraje se ha convertido en un elemento protagonista de las discusiones deportivas, acaparando análisis, tertulias y conversaciones entre aficionados.

Antes de su llegada, los errores arbitrales también formaban parte del juego, aunque la crítica se concentraba principalmente en el árbitro principal. Con el VAR, la responsabilidad se ha distribuido entre el colegiado y el sistema de revisión tecnológica. Para algunos seguidores, el fútbol era más espontáneo en el pasado; para otros, el videoarbitraje ha aportado un mayor sentido de justicia.

En ese contexto aparece la figura de los árbitros, muchas veces situada en el centro de la crítica futbolística. Cada decisión polémica genera debate entre aficionados. Ya no se cuestiona solo al colegiado principal, sino también al criterio del videoarbitraje y a la interpretación de las imágenes.

La existencia de una "arbitrofóbia"

Emilio Contreras, periodista con larga trayectoria en el análisis del fútbol y director adjunto de Marca, ha querido tender la mano al colectivo arbitral frente a lo que denomina “arbitrofobia”. Según su visión, existe una corriente injusta de desprestigio hacia los árbitros que se ha intensificado en los últimos años. Para Contreras, los colegiados forman parte del juego y están sometidos a una presión que pocas profesiones deportivas soportan.

“La ‘arbitrofobia’ me parece totalmente injusta”, sostiene el periodista, defendiendo que los árbitros también pueden equivocarse sin que ello implique mala fe o falta de preparación. En su opinión, el fútbol es un deporte complejo donde la velocidad de las jugadas y la interpretación de las normas generan inevitablemente situaciones controvertidas. La presencia del VAR, lejos de eliminar el error humano, lo ha trasladado a un nuevo escenario.

El VAR, en duda

Algunos clubes de la liga española argumentan que la tecnología ha introducido una excesiva microanálisis de las acciones, convirtiendo el fútbol en un deporte sometido a revisiones milimétricas. Algunas decisiones se resuelven por detalles casi imperceptibles que antes pasaban desapercibidos. Esto ha llevado a cuestionar si el espíritu del juego se está perdiendo en favor de la precisión absoluta.

A pesar de las críticas, el sistema continúa evolucionando y adaptándose a las necesidades del fútbol moderno. Las federaciones y organismos internacionales trabajan en mejorar los protocolos de intervención y en reducir los tiempos de revisión. El objetivo es equilibrar justicia deportiva y fluidez del espectáculo.