FÚTBOL
Emery activa el sueño del pleno español en Europa
El de Hondarribia es pentacampeón de la Europa League y acerca al fútbol español al pleno en Europa: solo falta que el Rayo conquiste la Conference
Unai Emery es Mr. Europa League. No hay discusión. Es el entrenador con más títulos en la competición: cinco. Se coronó pentacampeón en el Tüpraş Stadium de Estambul, hogar del Besiktas, al frente de un Aston Villa al que ha transformado por completo desde su llegada en 2022. Ha hecho historia con tres clubes distintos: Sevilla (2014, 2015, 2016), Villarreal (2021) y Aston Villa (2026). Todos ellos, curiosamente, llevan 'villa' en su nombre. ¿Casualidad o destino?
El dato ya es histórico: con cinco títulos, es el entrenador español con más conquistas en torneos europeos de larga duración (Copa de Europa, Recopa, Copa Ferias, Copa UEFA, Conference League). Además, igualó a mitos como Carlo Ancelotti, José Mourinho y Giovanni Trapattoni, todos ellos con cinco finales europeas ganadas.
El de Hondarribia es uno de los técnicos más infravalorados de la última década y se merece un reconocimiento acorde a su trayectoria. El fútbol suele ser injusto, y lo ha sido especialmente con un Unai Emery al que todavía persigue la histórica remontada del Barcelona en el Camp Nou en 2017.
Lo que está haciendo en Birmingham es, simplemente, maravilloso. Ha clasificado a los 'villanos' para la Champions League, una hazaña que toma aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que los fichajes que acometió el club en verano fueron 'low cost'.
Su Aston Villa, con los goles de Tielemans, Emi Buendía y Morgan Rogers, aplastó al Friburgo en la gran final y volvió a saborear la gloria continental. El Villa levantó así un gran título europeo 44 años después.
¿Póker español?
España puede presumir, y mucho, de su fútbol. No solo por la calidad de sus jugadores, sino también por una generación de entrenadores que está dominando Europa desde los banquillos. Este año, además, puede vivirse algo único: por primera vez en la historia, podría producirse un pleno español en las finales continentales.
Si ya es histórico que cuatro entrenadores españoles disputen la final de la Champions League (Luis Enrique, Mikel Arteta, Pere Romeu y Jonatan Giráldez), el escenario sería aún más extraordinario si el Rayo Vallecano logra conquistar la Conference League.
Seis entrenadores españoles en las cuatro finales europeas
- Champions League: Luis Enrique y Mikel Arteta
- Women's Champions League: Jonatan Giráldez y Pere Romeu
- Europa League: Unai Emery
- Conference League: Iñigo Pérez
De confirmarse, tras el triunfo del Aston Villa, el pleno quedaría asegurado: tanto en la Champions masculina como en la femenina habría, sí o sí, un técnico español levantando la ‘Orejona’. Una fotografía histórica del dominio de la escuela española en los banquillos europeos.
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