Emaar se convierte en el nuevo patrocinador principal del Dubái Premier Padel P1

El pádel internacional tiene una nueva cita marcada en el calendario. El Dubai Premier Padel P1 ha anunciado a Emaar como patrocinador principal de su edición 2026, que se disputará entre el 8 y el 15 de noviembre en el Hamdan Sports Complex de la capital emiratí justo la semana posterior al Mundial de Doha.

La incorporación de la gigante inmobiliaria, responsable de proyectos como el Burj Khalifa o el Dubai Mall, supone un paso más en la consolidación de un torneo que año tras año ha ido ganando peso dentro del circuito Premier Padel. La cita volverá a reunir a lo mejor del pádel masculino y femenino durante ocho días de competición, con puntos de ranking y premios en metálico en juego, además de actividades de hospitalidad y entretenimiento pensadas para el público que se acerque a las instalaciones.

"Emaar se siente muy satisfecha de apoyar la edición 2026 del Dubai Premier Padel P1 como patrocinador principal", ha explicado Ahmad Al Matrooshi, director ejecutivo de Emaar Properties. "El acuerdo refleja nuestro compromiso con la creación de experiencias distintivas para residentes y visitantes, y suma a la oferta de ocio y estilo de vida de Dubái. Esperamos con ganas una semana llena de deporte y entretenimiento", ha añadido.

Desde la organización del torneo, Iván Modia, consejero delegado de Gallop Global y director del Dubai Premier Padel P1, ha destacado la relevancia del acuerdo: "Contar con Emaar como patrocinador principal supone un hito importante para el torneo. La competición ha seguido creciendo año tras año y esta alianza nos permite dar continuidad a ese impulso para ofrecer una experiencia aún más sólida a jugadores, aficionados y patrocinadores en 2026. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Emaar y afrontamos con ilusión una edición muy especial en noviembre".

El torneo cuenta además con el respaldo del Dubai Sports Council, el Dubai Department of Economy and Tourism, la Federación Emiratí de Pádel y la Federación Internacional de Pádel, lo que confirma la apuesta institucional de la ciudad por consolidarse como una de las grandes sedes del circuito.

Para quienes quieran vivir el torneo en directo, las entradas ya están disponibles desde 45 dirhams (unos 11 euros) a través de PlatinumList, una cifra accesible que busca acercar el espectáculo a un público cada vez más amplio.

Con esta incorporación, Dubái refuerza su posición en el calendario internacional del pádel y se prepara para ofrecer, del 8 al 15 de noviembre, una de las citas más esperadas de la temporada en Oriente Medio.