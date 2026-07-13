Elite Consulting se une a AS1

AS1, una de las principales compañías de representación de futbolistas del mundo, continúa su expansión internacional con la incorporación de Elite Consulting, una de las agencias de fútbol más respetadas de Escandinavia. La incorporación supone otro hito estratégico en la ambición de AS1 de construir la plataforma de representación de fútbol más completa a nivel mundial, combinando la experiencia local de élite con una estructura internacional capaz de acompañar a jugadores y entrenadores en cada etapa de sus carreras.

Actualmente, AS1 representa a más de 550 jugadores que compiten en más de 36 ligas profesionales en más de 40 países de origen, incluidos 44 internacionales absolutos y 157 internacionales en categorías inferiores. Con un valor de cartera combinado cercano a los 1.000 millones de euros, operaciones en 16 países y un equipo global en crecimiento de más de 150 profesionales, AS1 se ha consolidado como una de las compañías de representación de fútbol de mayor crecimiento e influencia del sector.

Su cartera de clientes incluye algunos de los nombres más destacados del fútbol, como Bruno Fernandes, Luis Díaz y Nuno Mendes, mientras que su visión a largo plazo es identificar, desarrollar y representar talento de élite de todos los grandes mercados futbolísticos del mundo.

La integración de Elite Consulting refuerza de forma significativa la presencia de AS1 en el norte de Europa. Fundada en 2007 por el exfutbolista profesional Allan Bak, Elite Consulting se ha convertido en una de las principales agencias de fútbol de Escandinavia, representando a más de 175 jugadores y entrenadores. Su cartera incluye técnicos reconocidos internacionalmente como Thomas Frank, Brian Riemer, Kasper Hjulmand y Ståle Solbakken, así como internacionales daneses de la talla de Victor Froholdt, Albert Grønbæk, Anders Dreyer y Alexander Bah.

A lo largo de casi dos décadas, la agencia ha cerrado más de 500 traspasos y negociaciones de contrato en más de 30 países, a la vez que ha desarrollado a muchos de los jóvenes talentos más prometedores de Dinamarca e Islandia.

El movimiento refleja la evolución constante de la representación futbolística. A medida que el fútbol se vuelve cada vez más global, el éxito depende no solo de la experiencia local, sino del alcance internacional, el conocimiento especializado y la capacidad de ofrecer una gestión integral de la carrera. El modelo de AS1 combina todos estos elementos, ofreciendo a jugadores y entrenadores acceso a una única plataforma global integrada, manteniendo al mismo tiempo las relaciones cercanas y personales que definen la representación de élite.

Ignacio Aguillo, fundador y CEO de AS1, valora así el acuerdo: «Desde hace tiempo buscábamos reforzar la presencia de AS1 en Escandinavia, pero solo con el socio adecuado. A lo largo de muchos años, Elite Consulting ha construido una posición sólida, una amplia red de contactos y una reputación excepcional. Y lo que es aún más importante, compartimos la misma pasión por la profesión y la misma convicción de que las relaciones a largo plazo, la confianza y el acompañamiento personal son la base para crear las mejores oportunidades para jugadores y entrenadores. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Elite Consulting a AS1 y de seguir construyendo juntos la compañía líder de representación de fútbol a nivel mundial».

Para Elite Consulting, unirse a AS1 representa el siguiente paso natural en un sector que premia cada vez más la colaboración global sin renunciar a la experiencia local.

Por su parte, Allan Bak, CEO y fundador de Elite Consulting, destaca: «Cuando fundé Elite Consulting, mi ambición era construir una agencia basada en las relaciones, la confianza y la integridad. Esa ambición nunca ha cambiado. Hoy, crear las mejores oportunidades para jugadores y entrenadores exige una plataforma internacional aún más fuerte. Siempre hemos creído en poner a las personas por delante del negocio, por lo que era esencial encontrar un socio que compartiera nuestros valores. En AS1 hemos encontrado exactamente eso. Juntos podremos ofrecer a nuestros clientes mayores oportunidades en los principales mercados futbolísticos del mundo, manteniendo el acompañamiento personal que siempre ha definido a Elite Consulting».

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Elite Consulting continuará operando con el mismo equipo, filosofía y compromiso con sus clientes, al tiempo que pasa a formar parte del ecosistema global de AS1. Juntas, ambas organizaciones refuerzan una visión compartida: construir la compañía líder de representación de fútbol a nivel mundial a través de la excelencia, la confianza y la colaboración internacional.