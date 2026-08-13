FÚTBOL
El Elche ficha al delantero argentino Tiziano Perrotta hasta 2032
La entidad ilicitana ha abonado la cláusula de rescisión del futbolista
EFE
El Elche ha fichado al delantero argentino Tiziano Perrotta, que procede del Banfield y que firma hasta junio de 2032, según informó este jueves el club ilicitano. La entidad ilicitana ha formalizado la operación tras abonar la cláusula de rescisión del futbolista.
Perrotta, de 19 años, destaca, según el club, por su “calidad técnica, capacidad de desequilibrio en el último tercio y personalidad para asumir responsabilidades con el balón” y se incorpora al Elche con el objetivo de continuar su progresión en el fútbol español. El club ilicitano considera al argentino “un jugador de proyección, con capacidad para seguir creciendo gracias a su movilidad, toma de decisiones y margen de evolución”.
El director general de la entidad, Pedro Schinocca, indicó esta semana que el objetivo del club era ceder al delantero a otro conjunto para que continuara con su progresión, si bien en el comunicado no ha dado detalles sobre su posible salida.
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