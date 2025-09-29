El eje de la zaga, un baile con fecha de caducidad en el Real Zaragoza

La propia revolución en la plantilla, donde nada más acabar la temporada pasada no tardó en verse que no iba a seguir ninguno de los centrales (a Jair y a Lluís no se les ofreció renovar, Vital hizo todo por salir y lo logró rumbo al Jagiellonia polaco y Clemente regresó a Las Palmas), aunque al final por azares del destino en forma de lesión continuara Kosa, con el que la idea era una cesión, y la tardía llegada de refuerzos en general y también esa zona, ya que Insua arribó en el tramo final del mercado, Radonavovic lo hizo tras los dos stages y Tachi, que llegó en tiempo en forma, se lesionó a principios de agoso en el cuádriceps, han hecho que el eje de la zaga del Real Zaragoza haya sido una central de movimientos en este inicio liguero. Sin embargo, ahora, tras el partido en Vitoria frente al Mirandés, puede y debe tener esa variación una fecha de caducidad, con Insua y Tachi como firme pareja en esa demarcación.

Eso lo dirán el tiempo y sobre todo Gabi, pero hasta ahora ya son seis los futbolistas que han actuado en esa zona, los tres centrales disponibles, porque Kosa no lo ha estado y además el lateral izquierdo Pomares, titular en dos partidos en ese puesto, Saidu, que ha iniciado en esa zona en tres de las citas y casi completó otra ante el Valladolid por el golpe en la cabeza de Radovanovic, y el lateral diestro Juan Sebastián, recurso de emergencia en el tramo final de los dos primeros duelos ligueros, han tenido minutos en esa posición sin ser centrales, con el ghanés demostrando un buen nivel en ese puesto pese a ser centrocampista.

Provisionalidad absoluta

Y es que el eje de la zaga fue en el comienzo de curso todo un quebradero de cabeza para Gabi. Tachi se lesionó el 6 de agosto en el amistoso en Tarragona en el cuádriceps y tenía por delante más de un mes de baja y Radovanovic estaba muy lejos de su mejor tono físico, aunque fue titular ante el Sanseen el estreno liguero con Pomares readaptado para ser central. Sin embargo, la gasolina al serbio no le duró ni una hora y la última media Juan Sebastián fue la pareja de Pomares en el eje, dos laterales en la zona central.

Ante el Sanse y el Andorra, en el inicio de la Liga, el eje se llenó de provisionalidad por la lesiones de Tachi y Kosa, la baja forma de Radovanovic y la falta de refuerzos

Peor fue ante el Andorra, cuando Gabi repitió centrales de inicio y Pomares fue expulsado en el 61 para que Saidu debutara en el eje junto a Radovanovic, que pidió el cambio a falta de 10 minutos, por lo que la zaga del Zaragoza en los últimos instantes de esa cita, saldada con derrota, fue Juan Sebastián y Saidu en el eje y Calero y Valery, por la lesión de Tasende, en los laterales.

La llegada de Insua en la última semana de mercado fue un alivio para Gabi, que lo incluyó sin esperar en el once en Castellón, donde proyectó una zaga de tres centrales, con Rado y Saidu cerrando ese trío en un experimento que no funcionó en todo el equipo, probablemente porque el técnico es el primero en no creer en ese esquema. El buen nivel de Saidu en el eje y la poca convicción en lo que ofrecía el mercado hicieron que no se apostara el último día por un cuarto central y que llegara un lateral derecho (Aguirregabiria).

Contra el Valladolid, repitió Insua, con el que el Zaragoza no ha perdido (un victoria y tres empates), esta vez con Radovanovic de pareja, aunque solo duró 6 minutos porque un fuerte golpe en la cabeza dejó fuera al serbio para que Saidu ocupara su sitio y Paul entrara en la medular. Ante el Albacete, Gabi, que no pudo contar con Rado por las secuelas de ese golpe, ofreció continuidad a ese dúo que acabó contra el cuadro pucelano y se mantuvo por primera vez la portería a cero con una buena compenetración entre el ghanés y el defensa gallego.

Saidu es el jugador que más ha actuado en el eje, aunque el central específico que más minutos ha tenido es Insua, cuatro partidos completos y con un rendimiento al alza

Sin embargo, en un giro difícil de entender, Insua fue suplente en Ceuta, con Saidu y Rado como pareja, mientras que en Vitoria cambió la pareja de centrales por completo, ya que Tachi, tras dos semanas entrenando con el primer equipo después de su importante lesión muscular, arrancó de inicio debutando en el Zaragoza e Insua fue su pareja en un dúo que debe consolidarse y tener continuidad el domingo ante el Córdoba.

Ahora mismo, con Kosa operado el 1 de agosto del menisco externo y aún sin empezar a entrenar con el primer equipo, por lo que le falta al menos un mes para volver (Gabi no le dio ni un minuto el curso pasado cuando lo tuvo disponible), Insua con 360 minutos es el central específico que más ha jugado, aunque el que más lo ha hecho en ese puesto es Saidu, un total de 379, pero ya en Vitoria fue centrocampista y ahora apunta a seguir ahí. Mientras, Rado suma 328, Pomares, 150 en los dos primeros duelos, Tachi, los 90 ante el Mirandés y Juan Sebastián, unos 40 también en el inicio liguero.

Vía: El Periódico de Aragón