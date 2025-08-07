Einar Galilea: "El equipo está dando pasos para dar un salto de calidad"

Einar Galilea compareció este jueves en rueda de prensa a dos días de enfrentarse al Real Betis en La Rosaleda. El Málaga CF cerrará su pretemporada así, con la disputa del Trofeo Costa del Sol, un encuentro que el central ve como un partido más, pero advirtió: "Vamos a competir, a disfrutar del ambiente y mostrar nuestra mejor versión".

Final de la pretemporada

"La pretemporada es para eso, para coger ritmo físico y conocer nuevos compañeros. En el aspecto personal, todos se han adaptado bien. Ahora tenemos el último test en La Rosaleda ante nuestra gente y estamos preparados para un mes de agosto que va a ser muy importante".

Comienzo de Liga en La Rosaleda

"Bueno, al final vamos a jugar los mismos partidos en casa que fuera, pero empezar con tu gente siempre da un plus. En La Rosaleda ya fuimos muy fuertes y dejamos ese debe de ser fuertes también fuera de casa. Ahora tenemos que mejorarlo".

Los objetivos del nuevo curso

"Obviamente, queremos un poco más, pero tenemos que ser conscientes y tener claro cuál es el primer objetivo. Luego ir a por más, el equipo está dando pasos en ese sentido para dar un salto de calidad, ojalá que así sea y que podamos luchar por cosas más grandes. Pero tenemos un claro objetivo y todos sabemos cuál es. Ha habido cambios en la forma de trabajo, siempre buscando la mejora para dar el pasito adelante. Creo que todos los trabajos del día a día y el esfuerzo que se está poniendo van en esa dirección. Estos son test de pretemporada y lo importante vendrá desde la próxima semana".

La llegada de Montero y la competencia en la zaga

"Un tío extrovertido, ya conocía a gente dentro del equipo y eso ayuda. Ojalá tenga muchos éxitos en Málaga y disfrutemos junto a él. Bueno, al final somos cuatro centrales que peleamos dos puestos. Sin más, todo lo que sea bueno para el equipo será bueno para mí. Al final, estamos todos en el mismo y remamos en la misma dirección. Lo que sea bueno para el equipo será bueno para cada individuo".

La visita del Real Betis

"Es el último partido de pretemporada, es importante por la cercanía de la competición, pero la ilusión es más de los aficionados. Queremos salir a competirlo y mostrar nuestra mejor cara antes de que arranque la Liga, que es lo más importante."

La vuelta de viejos conocidos

"Sé que han sido muy importantes en su época en el Málaga CF. Han marcado una época aquí y se les tiene mucho cariño. Yo desde fuera, sin saber lo que pasaba aquí, son nombres que tengo marcados y unidos al Málaga. Para nosotros no deja de ser un partido más, se va a vivir un buen ambiente y eso ayuda a la afición, pero nosotros a lo nuestro".

Problemas recientes del Betis

"Seguro que va a ser un partido amistoso más, son cosas que pasan. Lo hemos comentado, pero estamos tranquilos, seguro que no va a haber ningún problema con el Betis. Dedicarnos a jugar al fútbol."

El apoyo del malaguismo

"De nuestra parte estamos muy contentos con la cifra de renovaciones. La gente está enganchada con el equipo. Es un orgullo vivir esa malagamanía, ver tantas camisetas del Málaga por la calle, el cariño que nos transmiten los aficionados. Desde nuestra parcela intentar devolverlo con esfuerzo y con sudor, dejándolo todo en el campo. Nosotros tenemos aciertos y errores, pero que no nos quede el esfuerzo, que estén orgullosos de su equipo. Es lo mínimo exigible y lo que les prometemos que vamos a dar".

La renuncia al Mundial 2030

"Hemos estado fuera de todo eso. Hemos seguido el culebrón, es cierto que ya nos imaginábamos salir de La Rosaleda, pero se ha dado así. Para nosotros no cambia mucho, sabemos que la gente va a estar con nosotros. Si puede ser aquí en nuestra casa, mejor. Cada uno que sea responsable de lo que haga."