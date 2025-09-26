Eibar - Deportivo: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Eibar

El Deportivo pone en juego su liderato de Segunda después de conquistarlo hace unos días. Su triunfo ante la SD Huesca, sumado al traspiés del Racing en Córdoba, le aupó a una primera posición que no piensa perder en una visita siempre incómoda a un Ipurua que se le atraga a cualquiera. De hecho, ya han caído tres equipos en el campo del conjunto armero, donde el equipo de Beñat San José lleva nueve de nueve puntos. Hidalgo debe armar un buen plan con el hándicap de que pierde a David Mella, bigoleador en el último encuentro y que se ha marchado al Mundial sub 20 con España.

Portería y defensa

Bajo palos nada cambiará porque Germán Parreño está afianzado y Daniel Bachmann tendrá que seguir esperando después de que llegará en las últimas semanas de mercado en A Coruña para suplir a Helton Leite. Hace un año no pudo en la competencia con el brasileño, pero ahora el puesto es suyo, como en la segunda vuelta en Primera RFEF. En defensa Loureiro, Barcia y Quagliata son fijos. También Ximo Navarro, aunque la incógnita es si seguirá en su rol de tercer central o actuará como carrilero. Si pasa a ser jugador de banda puro, Noubi ocupará su puesto en el medio, pero sigue en esa posición, las novedades llegarán más adelante con Luismi Cruz retrasando su ubicación al carril.

La media

Con las bajas de Gragera y José Ángel, Villares seguirá de ancla con Charlie Patiño en el banquillo. Por delante de él se desplegará un rombo con Soriano a la izquierda y Yeremay en el vértice superior. Si Hidalgo mantiene a Ximo como central y coloca a Luismi como carrilero, el puesto de la derecha será para Stoichkov. Si va Ximo a la banda y Noubi tiene su oportunidad, será Luismi el que siga en la media por la diestra.

La delantera

La punta de ataque, a pesar de las prestaciones desde el banquillo y de los cinco goles de Zaka, será para Samuele Mulattieri. El gran partido del italiano ante la SD Huesca, ganando todas las pelotas por arriba, dando continuidad al juego y siendo más que útil en la presión, ha convencido a su técnico. De momento, solo lleva el tanto que logró en Leganés para abrir el camino de un empate casi ni contaba. Es escaso bagaje de cara a la portería contraria, pero es tanto lo que produce para que la segunda línea lo aproveche que tiene a todos convencidos.

