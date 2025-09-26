Eibar - Deportivo: Ipurua, el eterno potro de tortura

No hay ningún partido cómodo en Ipurua. Lo reafirma la historia del Deportivo, la filosofía de los armeros, la caja de cerillas que es ese campo y la apuesta futbolística de Beñat San José. Una sensación, una realidad. No hay manera de regatear esa incomodidad que el equipo coruñés va a sentir y que está dispuesto a afrontar como quien se pone los pantalones de lluvia y se lanza al charco con el barro hasta la cintura. La próxima prueba al líder le llevará a enfrentarse a un Eibar que no elude ni su historia ni el sudor, pero que también traza un fútbol combinativo cuando la ocasión lo requiere. Apretar arriba o atraer en la salida para ser vertical y golpear, sin renunciar a otro tipo de acometidas más masticadas. Esa es la fórmula híbrida de un equipo que se ha mostrado infalible en su feudo en los tres partidos que ha disputado esta temporada en el Bajo Deva: tres triunfos en tres encuentros con un balance de siete goles a favor y ninguno en contra. Nueve de nueve y aroma a conjunto inabordable en sus dominios. ¿Quién lo puede tumbar?

El Dépor aparece como aspirante a doblegar esa resistencia, esa rotundidad, justo cuando se acaba de encaramar a lo más alto de la tabla . Ya no es solo que mire a todos los equipos de Segunda División por el retrovisor, es que ha desembarcado en la cima con un balance de nueve goles a favor y uno en contra en los dos últimos partidos. Una apisonadora que ha engullido a Mirandés y SD Huesca y que amenaza con no detenerse ante quien salga a su paso, ante quien se interponga en su camino a Primera. Este idilio que vive el equipo, que disfruta el deportivismo se ve amenazado por el hecho de que David Mella salga de la fórmula mágica de las dos últimas semanas. Un Mundial sub 20 tiene la culpa.

Tarea para Hidalgo

La gran tarea de Hidalgo para esta semana, además de superar al Eibar, es encontrar al sustituto adecuado para reemplazar al zurdo de Espasande y, de paso, alterar lo justo ese ecosistema en el que tienen cabida todos los jugones y que muestra al Deportivo como un auténtico vendaval ofensivo.

Antonio Hidalgo ha demostrado tener múltiples recursos. La primera opción es mantener el dibujo táctico y situar a Lucas Noubi haciendo las funciones de Ximo Navarro para dar vuelo al andaluz. La otra posibilidad es devolver a Luismi Cruz a la función de carrilero, en el lugar de Mella, para incrustar por dentro a Stoichkov, quien regresa al patio de su casa, a ese estadio en el que logró 45 goles en tres temporadas y en el que se convirtió en el mejor delantero de Segunda División. Lo consultará el técnico de Canovelles con la almohada y buscará, además, ese requiebro táctico que le acerque al triunfo y que descoloque a su rival. Jugarán él y Beñat al gato y al ratón con «las alturas» de los jugadores, con «las anchuras». Hace una semana Hidalgo descolgó a Samuele Mulattieri a la banda derecha ante la salida de pelota del Huesca, ¿qué preparará para esta tarde?

El Dépor no podrá contar ni con José Ángel ni con Gragera, que se suman como ausencias a David Mella. Villares hará de ancla. Las ausencias en el Eibar, además de la de larga duración de Mada en la medular, se concentran en la defensa. Arbilla aún debe cumplir el último partido de sanción de cuatro que le impusieron y Arambarri cayó lesionado en el duelo de la semana pasada. Jair Amador le suplirá, pero se resentirá sin duda la defensa armera.

Héroes inesperados

Altas, bajas, matices tácticos, presión psicológica... Muchos ingredientes en un duelo del que el Deportivo aguarda salir líder y con la cuarta victoria de su historia en Eibar. Todas hasta ahora por 0-1. La última fue hace unos meses y formó parte de la racha triunfal a domicilio de la segunda vuelta con Gilsanz. Entonces marcó Ximo Navarro, en las anteriores Juan Domínguez o Sabin Bilbao. Héroes inesperados en un Ipurua en el que hay que pelear cada pelota, cada centímetro.

Vía: La Opinión A Coruña