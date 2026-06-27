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MUNDIAL 2026

Egipto se queda con el segundo puesto del G e Irán queda en lista de espera

Los Faraones empataron 1-1 con Irán y se posicionaron segundos del Grupo G, a la espera de conocer su rival en la siguiente fase del torneo.

Salah, ante Irán

Salah, ante Irán / EFE

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Bogotá

La selección de Egipto quedó este viernes en el segundo lugar del Grupo G del Mundial 2026 con 5 puntos tras empatar 1-1 con la de Irán, que se quedó con tres puntos y a la espera de resultados para integrar la lista de mejores terceros.

Por su lado, Bélgica, que llegó al mismo número de unidades que los africanos, se quedó con el primer puesto al golear por 1-5 a Nueva Zelanda y acabar con una mejor diferencia de goles.

En un partido por la tercera jornada de la serie jugado en Seattle, el equipo dirigido por Hossam Hassan comenzó el primer tiempo con una presión alta sobre el área iraní y, a los 5 minutos, Mahmoud Saber mandó una pelota al fondo del arco de Alireza Beiranvand tras una jugada originada por el astro Mohamed Salah.

La respuesta iraní no se hizo esperar y, apenas tres minutos después, el árbitro polaco Szymon Marciniak concedió un penalti por falta de Abdel Monem sobre Mehdi Taremi. El mismo Taremi cobró, pero el portero egipcio Mostapha Shobeir adivinó el ángulo y ahogó la celebración.

Lejos de desanimarse, los de Amir Ghalenoei siguieron atacando a Los Faraones y en el minuto 14 Ramin Rezaeian aprovechó un rebote dejado por Shobeir y anotó el 1-1 desde un ángulo imposible.

En un toma y daca, Mostafa Zico volvió a llevar peligro al arco de Beiranvand, pero el balón salió desviado.

De ahí en adelante, el peso de las acciones recayó sobre el lado de los africanos, que impusieron su mayor experiencia, con el liderazgo de Salah y las intenciones ofensivas de jugadores como Mostafa Zico y Mahmoud Ahmed ‘Trezeguet’.

Para el segundo tiempo, Irán puso un muro por delante de Beiranvand ante las arremetidas egipcias. Hossam Hassan intentó de todo, incluso sacó del campo a Salah en el minuto 67 para meter a Ahmed Sayed ‘Zizo’ para darle más frescura al ataque, pero no dio resultado.

En una de las pocas escaramuzas en la segunda parte, Mohammad Ghorbani casi sorprende desde larga distancia a Shobeir en el 76.

En el minuto 96 Marciniak anuló un tanto del iraní Khalilzadeh por fuera de lugar.

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En su calidad de segundo, Egipto enfrentará a Australia el 3 de julio en Dallas, mientras que el primero Bélgica lo hará ante un mejor tercero de los grupos A, E, H, I y J el 1 de julio en Seattle.

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