El efecto Messi: las redes sociales del Cornellá se disparan un 299%

Este jueves saltaba la noticia de que Leo Messi, actual jugador del Inter de Miami, había comprado el Cornellà. Una adquisición estategia, a largo plazo, para garantizarse una inversión deportiva al lado de Castelldefels. Con esta adquisición, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local en Catalunya.

La decisión de comprar el Cornellá se debe a que, el club verde, de Tercera RFEF, tiene una de las canteras con mas potencial de Catalunya. El jugador argentino ha decidido llevar a cabo esta inversión con la idea de potenciar a la entidad y llevarla a lo más alto.

El Ayuntamiento de Cornellá ha visto la noticia con buenos ojos. Desde el Ayuntamiento su voluntad de seguir trabajando conjuntamente con el club para que este nuevo impulso revierta en beneficio del deporte, de la ciudad y del conjunto de la ciudadanía, generando nuevas oportunidades sociales, educativas y deportivas.

"Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial", decía el comunicado. No es el primer ex jugador del Barcelona que decide dar un paso así. El FC Andorra fue adquirido en 2019 por Gerard Piqué a través de su grupo empresarial Kosmos. Bajo su propiedad, el club experimentó un ascenso meteórico hasta alcanzar la segunda división, convirtiéndose en un proyecto ambicioso y mediático.

Jordi Alba y Thiago Alcántara compraron L’Hospitalet junto al nuevo presidente Antoni Garcia i Acero, el CEO de Glovo Óscar Pierre y el empresario Gonzalo Álvarez, con el objetivo de profesionalizar el club y llevarlo de vuelta a las máximas categorías del fútbol profesional.

La línea exponencial de las redes sociales del Cornellá / SPORT.es

Un impacto récord

Las redes sociales del Cornellá explotaron tras el anuncio de Messi. En Instagram, la cuenta oficial del club, '@uecornella', pasó de 39.113 seguidores a 210.500 (según socialblade), un crecimiento del 438%. En X, de 21.000 a 45.700, en Facebook de 11.000 a 30.000 y en Youtube de 1.000 a 1.270. Un crecimiento significativo, lógico con el impacto de un jugador como el astro argentino. En total, un 299% de media de crecimiento.

El aumento de cifras podría ir a más si Messi, con 512M de seguidores, hace algún movimiento hacia el club, como resubir contenido o hacer publicaciones compartidas, lo que ayudaría a traer sponsors al Cornellá y potenciar su desarrollo económico.