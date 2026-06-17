EE.UU. interviene para que la madre de 'Vozinha', el héroe ante España, pueda viajar al Mundial

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha decidido intervenir directamente para resolver uno de los contratiempos extradeportivos más comentados del Mundial. Las autoridades norteamericanas confirmaron este martes que se encuentran en contacto con el entorno de Josimar Dias 'Vozinha', guardameta de la selección de Cabo Verde, con el objetivo de agilizar y facilitar los trámites migratorios de su madre de cara al trascendental segundo partido de la fase de grupos.

Apoyo consular directo para la familia de 'Vozinha'

A través de una comunicación oficial, el Departamento de Estado subrayó que los familiares de los futbolistas son elegibles para exenciones de fianza de visado. Por este motivo, los funcionarios estadounidenses están trabajando codo con codo con los allegados del portero para asistir en todo el proceso consular y acelerar unos plazos que suelen ser complejos.

El principal escollo en estos momentos no es solo burocrático, sino también logístico. Según ha confirmado una fuente conocedora del caso, la madre del guardameta no dispone de un pasaporte activo en la actualidad, por lo que se encuentra sumergida en el proceso exprés para obtener la documentación mínima necesaria que le permita volar a Estados Unidos.

El origen de la movilización: una rueda de prensa viral

La situación de la madre de 'Vozinha' saltó a la luz pública por boca del propio futbolista. El portero se convirtió en una de las grandes figuras de la jornada inaugural tras cuajar una destacada actuación en el empate 0-0 ante España en Atlanta, un resultado histórico para el combinado africano.

Al concluir el encuentro, el propio arquero visiblemente emocionado explicó ante los medios de comunicación los sacrificios familiares que rodeaban su participación en la cita mundialista: "Mi madre no ha podido asistir al partido porque no logramos reunir los fondos para pagar el trámite del visado".

Estas palabras desencadenaron una ola de solidaridad y activaron la maquinaria diplomática de Estados Unidos para intentar solucionar la situación antes de la próxima cita del campeonato.

Un problema recurrente en las delegaciones modestas

El caso de la familia del portero caboverdiano no es un hecho aislado en la organización del torneo. Esta problemática se enmarca dentro de las gestiones consulares habituales de la competición, donde varias federaciones ya han reportado dificultades puntuales para el ingreso de los allegados de sus futbolistas.

Este tipo de contratiempos con los visados se han repetido especialmente entre familiares de selecciones africanas y asiáticas debido a los estrictos requisitos migratorios del país norteamericano y a la rigidez de los plazos administrativos, que chocan con la inmediatez de la cita deportiva.

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El tiempo apremia para el guardameta y su familia. El próximo compromiso de Cabo Verde será ante Uruguay el próximo 21 de junio en la segunda jornada del Grupo H. Se trata de un duelo clave en el que el conjunto africano buscará dar un paso importante hacia los octavos de final tras el valioso punto sumado ante España, y confían en que para entonces, la madre de su héroe ya pueda estar alentando desde la grada.