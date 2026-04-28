Edwin Congo revela en El Cafelito la sorprendente causa de las lesiones de Figo

El exdelantero colombiano Edwin Congo sorprendió durante su participación en el podcast El Cafelito de Josep Pedrerol al revelar una conexión poco conocida en el mundo del deporte profesional: la relación directa entre las caries y las lesiones musculares.

Congo, que además de su trayectoria como futbolista se ha formado como odontólogo, explicó que una simple caries puede desencadenar problemas físicos de mayor alcance.

Según detalló, algunos jugadores han sufrido lesiones aparentemente inexplicables cuyo origen estaba en infecciones dentales no tratadas.

La conexión entre la boca y el músculo

Durante la charla, Congo fue tajante al afirmar que existe una relación total entre las infecciones bucales y las lesiones deportivas. "Hay muchos jugadores que no saben eso. Sufren lesiones y todo viene por infecciones que empiezan ahí", explicó.

El exjugador señaló que la caries afecta a la parte nerviosa, lo que puede derivar en una cadena de problemas: la infección pasa al sistema sanguíneo y de ahí puede impactar directamente en el músculo, provocando dolencias o lesiones.

Casos reales en el fútbol profesional

Congo también puso ejemplos concretos para respaldar su explicación. Entre ellos, mencionó al exjugador portugués Luis Figo, quien habría sufrido problemas musculares derivados de una caries no detectada a tiempo.

Según su relato, Figo tenía una mala dentadura y desconocía que una caries estaba afectando a su rendimiento físico. Una vez tratada la infección, los problemas musculares desaparecieron.

Una advertencia para el deporte de élite

Las declaraciones de Congo ponen sobre la mesa un aspecto poco valorado en el alto rendimiento: la salud bucodental como factor clave en la prevención de lesiones.

Su testimonio refuerza la idea de que el cuidado integral del cuerpo, incluida la boca, puede marcar la diferencia en la carrera de un deportista.