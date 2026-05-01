Eduardo Prieto Iglesias, director del videoarbitraje en España: “El VAR tiene que intervenir lo justo”

El VAR hace un tiempo que es objeto de debate en el fútbol español... e internacional. En LaLiga, el máximo responsable del videoarbitraje en el Comité Técnico de Árbitros (CTA) es Eduardo Prieto Iglesias. En 'El Partidazo de la COPE', el exárbitro ha aclarado el funcionamiento técnico del sistema así como el rumbo que pretende adoptar con la herramienta.

Uno de los puntos más sensibles sigue siendo la interpretación de los fueras de juego milimétricos, especialmente con el sistema del fuera de juego semiautomático y sus recreaciones 3D que recibieron críticas del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

“Los muñecos solo se ven en la tele y la decisión no se hace con esa recreación virtual. Eso solo es una escenificación de lo que ha sucedido en la jugada”, dijo en 'COPE' Prieto. “La decisión se toma con el sistema de fuera de juego semiautomático. El sistema traza las líneas, se elige el frame, se comprueba las posiciones del delantero y del defensor; y, cuando el VAR valida la decisión de la máquina, se lanza la recreación para que la gente en sus casas entienda qué ha ocurrido”.

Eso sí, admite margen de mejora en la comunicación: “Es verdad que ha creado algunas dudas y, evidentemente, tenemos que trabajar para no generar esa confusión”.

Semanalmente, el CTA publica un vídeo analizando jugadas recientes, 'Tiempo de Revisión'. Eduardo Prieto respaldó las decisiones del Comité como dar por válido el gol del Real Betis ante el Real Madrid (en el que no se consideró punible un leve agarrón previo) y también reconoció fallos, como en el empate entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad. Entre ellos, un penalti no señalado en los primeros minutos y una intervención del VAR que terminó anulando un gol local de forma discutida.

Se trabaja hacia un VAR menos protagonista y en reducir el tiempo de las revisiones

Más allá de la tecnología, Prieto insistió en recuperar el espíritu inicial del sistema y admitió que "el VAR tiene que intervenir lo justo. Nosotros la tendencia que tenemos y lo que queremos hacer es que el árbitro de campo decida, y solamente en caso de un accidente grave, entre el VAR”.

Tras la última jornada de LaLiga, el otro debate se centró en el tiempo de revisión de las jugadas revisadas en el monitor. Entrenadores como Iñigo Pérez o Eder Sarabia apuntaron a rebajar los minutos en los que el árbitro esté delante de la pantalla si una jugada no es clara.

“Hay cuestiones muy particulares… a veces cuesta encontrarlo”, decía Prieto. “La credibilidad en la toma de decisión tiene mucho que ver con el tiempo”.

“Cuando nos hemos equivocado no lo podemos esconder, queremos normalizarlo”, añadía.

Noticias relacionadas

Finalmente, el directivo en el CTA confirmó novedades para la próxima temporada, como la intervención del VAR en segundas amarillas en casos flagrantes, además de la novedad del fuera de juego automático que anunció el propio Tebas en el que se incluirá un chip en el balón para afinar más las decisiones de fuera de juego justos.