FÚTBOL
Edu Aguirre explica la 'vacilada' de Luis Enrique tras un partido con el PSG: "¿Te alegras no Edu?"
El tertuliano de 'El Chiringuito de Jugones' explicó su intercambio de palabras con el técnico asturiano, tras una etapa criticada por la prensa madrileña en la selección española
Luis Enrique fue seleccionador nacional durante el Mundial de Catar, en 2022. El asturiano cogió las riendas de la 'Roja' en 2018 y la dirigió bajo un fútbol muy reconocible, con mucha posesión y presión alta, y apostó por una generación joven en el gran escaparate mundial. Entre sus decisiones más criticadas estuvo la convocatoria de jugadores como Ferran Torres y otras apuestas arriesgadas que generaron 'dudas' en torno a la lista y su planteamiento.
Tampoco gustaron sus directos en la plataforma 'Twitch'. Luis Enrique pasaba su tiempo libre hablando con la gente de España, lo que generó inexplicablemente mucha controversia alrededor de su profesionalidad. También salía con su bicicleta y 'staff' por Catar, para hacer deporte y desconectar.
En el torneo, España quedó eliminada en octavos de final ante Marruecos (3-0), lo que marcó el final de la etapa de Luis Enrique al frente de la selección. Tras la derrota, dejó el cargo y la Real Federación Española de Fútbol inició una nueva etapa con otro seleccionador, dando paso a una renovación en el proyecto deportivo del equipo nacional.
Una nueva etapa exitosa en el PSG
Tras esa eliminación, Luis Enrique dejó el cargo y firmó por el PSG en verano de 2023. En el club parisino ha intentado implantar un estilo similar al que ya había mostrado en su etapa como seleccionador: un fútbol de posesión, presión alta tras pérdida y una mayor implicación colectiva sin depender exclusivamente de estrellas individuales.
Desde su llegada, logró consolidar al equipo parisino en la élite del fútbol europeo, con una Champions, una segunda final que la disputará en mayo y once títulos en el bolsillo. Su proyecto en París se ha centrado tanto en resultados como en la construcción de una identidad de juego más equilibrada y competitiva a nivel internacional, recuperando la mejor versión de jugadores como Khvicha Kvaratskhelia o Ousmane Dembélé.
"Yo no había coincidido nunca con él. Pero cuando él era seleccionador español, en el Mundial de Catar, se pone a hacer streams en Twitch. Lo hacía mientras jugaba algunos de sus rivales en octavos. Eso se criticó mucho sabes", empieza explicando Edu Aguirre, que fue una de las personas que juzgó al asturiano durante su etapa en la selección. “Para El Chiringuito va a ser maravilloso pero veo un excesivo de protagonismo en el seleccionador”, dijo en su momento.
"Pero nunca coincidí con él. Estoy en el Mundial de Clubes y él ya era entrenador del París Saint-Germain", afirmó en el pódcast 'Elite del Fútbol 12'.
"El PSG le mete cuatro al Madrid (4-0). Yo estaba en una bajada de cuesta, donde se meten los jugadores al autobús. Estoy en una valla, grabando desde el móvil la salida. Viene Luis Enrique y me mira. Yo le digo: 'Enhorabuena Lucho'. Me viene y me dice: 'Te alegras, ¿no?' (entre risas)", concluyó. El tertuliano del Chiringuito es reconocido como madridista y amigo de Cristiano Ronaldo, lo que la reacción de Luis Enrique se entiende como totalmente lógica.
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