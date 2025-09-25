Eddahchouri, nominado a jugador del mes en Segunda División

Los cuatro goles de Zakaria Eddahchouri en septiembre no han pasado desapercibidos para la competición, que ha citado al delantero neerlandés entre los tres nominados al premio a mejor jugador del mes. El ariete compite con Marcos Fernández, que ha hecho tres tantos en los últimos dos duelos con el Ceuta; y Ale García, con un gol y una asistencia.

Está siendo un buen arranque de temporada para Zakaria Eddahchouri. El exjugador del Telstar ha perdido la titularidad tras la llegada de Samuele Mulattieri, presente en los últimos tres onces iniciales con el Dépor. Sin embargo, el neerlandés ha aprovechado y exprimido cada segundo en el campo. Está de dulce y con la flechita hacia arriba.

Al tanto y pase de gol de agosto, Eddahchouri ha sumado otras cuatro dianas en el mes de septiembre, lo que le permite entrar en la competencia por ser el jugador del mes en LaLiga Hypermotion. Fueron tres en 19 minutos ante el Mirandés y, contra el Huesca, otro más entrando desde el banquillo. El rol de revulsivo le ha sentado bien al poder aprovechar los espacios que el rival deja, en ambos casos volcado.

Eddahchouri llegó en enero al Deportivo procedente del Telstar, entonces en la segunda división neerlandesa (su equipo terminó ascendiendo, lo que contabiliza una promoción extra en la carrera de Zaka). En sus primeros meses como blanquiazul anotó cuatro goles y dejó patente sus características. En especial, esa mirada fija hacia la portería rival que le convierte en un bombardero muy peligroso. En apenas seis encuentros ha igualado sus cifras de la temporada 24/25, y ahora busca recuperar su puesto en el once titular ante un Mulattieri que también ha dejado buen juego para el colectivo.

Vía: La Opinión A Coruña