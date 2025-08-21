Eddahchouri no se marca objetivos goleadores y se centra en trabajar: "Vamos día a día"

Zakaria Eddahchouri ha arrancado la nueva temporada con confianza. Su gol ante el Granada remarca el buen estado de forma tras un verano en el que ha sido uno de los grandes protagonistas. Sin embargo, no se marca cifras de cara al nuevo curso. Su única tarea es "mirar día a día" y "trabajar duro" para alcanzar los "objetivos con el equipo". El ariete prioriza el colectivo y no lo individual, que "no es importante", porque hay que ir "partido a partido". Este domingo, el Burgos.

Nueva temporada y nuevos comienzos para el delantero neerlandés, sonriente en A Coruña y confiado tras "una buena pretemporada" y una actuación solvente para lograr los tres puntos en Granada. "Han sido seis semanas de buena pretemporada, nos hemos preparado bien para el curso", explicó el ariete, quien nota cambios en el equipo. Zaka, preguntado por una cifra de goles, bromeó sobre cuántos debería alcanzar, pero dejó la respuesta en el aire, lo importante es "trabajar duro todos los días".

Este domingo el Deportivo regresa a Riazor. "Para ser honestos, el poder de Riazor es más importante para hacer el trabajo. Es clave tener a los fans. Cuando estamos juntos, creo que podemos alcanzar momentos muy bonitos", expresa el 9 deportivista, a quien no le preocupan los números en casa de la temporada pasada porque "fue diferente".

La cuenta empieza de cero. Mientras, el Dépor rastrea el mercado en busca de otro delantero. No le preocupa a Zaka, quien ya sabía desde que llegó al Deportivo en enero que tendría que competir por ser titular: "Llegué para hacer buenas cosas, sabía lo que podía aportar al equipo, mis habilidades dentro del área. Si viene un jugador para mejorar al equipo, bienvenido sea".

Por último, Eddahchouri pasa página tras su accidente en mayo. "Fue un momento que ya pasó, miro hacia adelante para hacer grandes cosas y disfrutar de la vida", concluye.