"Lo más duro de superar una ‘triada’ está en lo psicológico"

Cuatro cicatrices son testigo, en su rodilla izquierda, del peaje del fútbol. También de la capacidad de superación de Antía Mayo, que subraya, a sus 19 años, la importancia de la salud mental para hacer frente a una de las lesiones más graves de este deporte: la "triada". "Es una lesión que te afecta físicamente, pero lo más duro es psicológicamente. Tengo la suerte de tener una gente que me apoya un montón, que está siempre pendiente de mí. Sobre todo cuando no salía de cama. El primer mes no podía andar. Venía mucha gente a verme, gente muy guay. Amigas del fútbol como Yaiza, Nuri, Mariuca, Sonso, Sara, Valbuena...", recuerda la atacante gallega. "Te ves en un agujero. Un año sin jugar al fútbol es mucho tiempo. Lo importante es mantener la mente en positivo. Un día más, un día menos, como dice el fisio, Pablo Cuervo. Es una frase que se me quedó grabada. Hay que tomarlo así", explica. Antía asegura que "no he necesitado acudir a un especialista para cuidar también todo esto a nivel psicológico. Si lo hubiera necesitado, lo hubiera pedido". Agradece, en este camino, haber podido desahogarse, en las largas sesiones de trabajo de rehabilitación en Mareo, con fisioterapeutas como Javi Guerrero. "Me ha dado mucho apoyo. La peor parte ha sido la de ver a mis compañeras iniciar los entrenamientos tras el verano y no poder estar con ellas. Si por mí fuera jugaría ya, pero... un día más, un día menos", concluye. n

Vía: La Nueva España