El duro precedente del Alavés para el duelo ante el Betis

El Alavés será espectador de un nuevo comienzo para el Betis. La Cartuja albergará al conjunto verdiblanco tras las obras que arrancarán en breves en el Benito Villamarín. De esta manera, Betis y Alavés abren la segunda jornada de LaLiga.

El precedente no es muy optimista para los babazorros. Los verdiblancos han ganado en trece de las veintiuna visitas oficiales que le ha girado el equipo vitoriano (62 % del total), frente al que, además, ha cosechado tres empates (14 %) y encajado cinco derrotas (24 %).

El Betis venció de forma consecutiva los ocho primeros partidos de la serie, los disputados entre el encuentro de Segunda División de la temporada 1928/29 (3-2, con goles locales de Enrique, Aranda y León frente a los tantos visitantes de García Ansola y San Martín) y el de la Liga 1998/99 (1-0, marcó Filipescu).

En abril de 2000, con ocasión de su novena visita al equipo bético, el Alavés se impuso por la mínima (gol de Kodro de penalti) en el Benito Villamarín, donde también venció la temporada pasada por 1-3 gracias a un triplete de Kike García frente al solitario tanto local de Jesús Rodríguez.

Las otras tres victorias del equipo babazorro en terreno verdiblanco se produjeron en las campañas 2014/15, en Segunda, con tantos de Juli, Carnero y el local Rubén Castro (1-2); 2016/17, cuando el gol de Rubén Pardo fue remontado mediante Krsticic, Sobrino, Christian Santos y Katai (1-4); y 2019/20, con gol bético de Loren y tantos alavesistas de Rodrigo Ely y Joselu.

Por otro lado, el Betis llega tras un duro varapalo en campo del Elche, tras no lograr los tres puntos en un decepcionante debut, mientras que Alavés llega al duelo con la moral por las nuves tras vencer al Levante.